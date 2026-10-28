快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

台東市長選戰政見交鋒 藍營陳銘風談青年發展、綠營翁聖惠拚照顧建設

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市長選戰進入政見交鋒階段，國民黨市長候選人陳銘風舉辦青年政策分享會，提出公共空間改善、產業升級及地方創生等方向，盼增加青年在城市發展中的參與機會。記者尤聰光／攝影
台東市長選戰進入政見交鋒階段，國民黨市長候選人陳銘風舉辦青年政策分享會，提出公共空間改善、產業升級及地方創生等方向，盼增加青年在城市發展中的參與機會。記者尤聰光／攝影

隨著號次抽籤完成，台東市長選戰逐漸進入政見交鋒階段。尋求連任的國民黨市長候選人陳銘風今天舉辦青年政策分享會，與青年面對面交流，提出公共空間改善、產業升級、生育支持及地方創生等方向；民進黨市長候選人翁聖惠則從家庭照顧需求出發，主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與問題資料庫，提升道路及公共設施改善效率。

2026九合一選舉

陳銘風表示，希望透過交流與傾聽，直接了解青年對城市發展的想法與需求，讓青年有更多發展機會。他提出持續改善公園及公共空間，提升市民日常生活品質；產業方面，則希望推動產業升級轉型，提供地方產業發展所需的支持，並透過生育補助等實質措施，減輕年輕家庭負擔。

地方創生也是陳銘風提出的方向之一，包括推動大知本地方創生，支持地方特色及社區發展，並透過實地走讀，帶領青年認識台東市的歷史與地方文化，增加青年與城市的連結。

翁聖惠則以「照顧」與「建設」作為市政主軸。具有九年保護性社工經歷、也是三個孩子母親的她指出，許多家庭同時面臨照顧長輩及陪伴孩子的壓力，若缺乏完善的支持系統，照顧責任往往落在家庭成員身上。

她主張完善長者照顧據點，整合不同單位的服務資源，並提供育兒家庭更多支持，讓有需要的家庭能更容易取得協助，減輕照顧負擔。

在城市建設方面，翁聖惠提出整合道路、人行道、排水及各類管線工程，避免道路反覆開挖，減少資源浪費；她也主張建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，掌握民眾反映頻繁的地點，作為後續改善及工程安排的參考。

隨著選戰進入政見比較階段，兩位候選人分別從青年發展、地方產業與創生，以及家庭照顧、公共建設效率等面向提出主張，後續如何將政見轉化為具體措施，也將成為選民檢視的重要方向。

民進黨台東市長候選人翁聖惠提出照顧與建設政見，主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，提升公共建設改善效率。圖／翁聖惠辦公室提供
民進黨台東市長候選人翁聖惠提出照顧與建設政見，主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，提升公共建設改善效率。圖／翁聖惠辦公室提供

2026九合一選舉 陳銘風 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

藍綠不約而同派青年代抽 李四川、蘇巧慧選前32天陸戰全面升溫

有別於媽媽市長 陳亭妃喊「姐姐市長」 推10分鐘遊戲圈兒童政見

嘉義無黨三劍客結盟！陳愷璜攜科技雙雄發起噴水池33圈行動

相關新聞

中選會候選人財產申報系統出包 蔣萬安、沈伯洋等1573人資料被看光

年底地方選舉進入倒數，台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

影／李乾龍赴金門主持交接 陳玉珍交棒楊鎮浯喊全台21縣市向金門看齊

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天專程赴金門主持主任委員交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍正式交棒給前縣長楊鎮浯，陳玉珍則轉任中央政策委員會副執行長。面對年底五合一選舉，李乾龍喊話全台21縣市向金門看齊，楊鎮浯則表示，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍及各級提名參選人爭取好成績。

影／賴瑞隆贏面大？陳其邁從「倒吃甘蔗」改口「戒慎恐懼」

選戰倒數最後一個月，針對媒體詢問民進黨高雄市長候選人賴瑞隆是否贏面大，市長陳其邁今改以「戒慎恐懼」4字回應，還拿棒球賽比喻「要到第九局才知道結果」，相較於先前他受訪形容賴瑞隆選情倒吃甘蔗、漸入佳境的說法保守許多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。