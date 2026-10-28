台東市長選戰政見交鋒 藍營陳銘風談青年發展、綠營翁聖惠拚照顧建設

隨著號次抽籤完成，台東市長選戰逐漸進入政見交鋒階段。尋求連任的國民黨市長候選人陳銘風今天舉辦青年政策分享會，與青年面對面交流，提出公共空間改善、產業升級、生育支持及地方創生等方向；民進黨市長候選人翁聖惠則從家庭照顧需求出發，主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與問題資料庫，提升道路及公共設施改善效率。

陳銘風表示，希望透過交流與傾聽，直接了解青年對城市發展的想法與需求，讓青年有更多發展機會。他提出持續改善公園及公共空間，提升市民日常生活品質；產業方面，則希望推動產業升級轉型，提供地方產業發展所需的支持，並透過生育補助等實質措施，減輕年輕家庭負擔。

地方創生也是陳銘風提出的方向之一，包括推動大知本地方創生，支持地方特色及社區發展，並透過實地走讀，帶領青年認識台東市的歷史與地方文化，增加青年與城市的連結。

翁聖惠則以「照顧」與「建設」作為市政主軸。具有九年保護性社工經歷、也是三個孩子母親的她指出，許多家庭同時面臨照顧長輩及陪伴孩子的壓力，若缺乏完善的支持系統，照顧責任往往落在家庭成員身上。

她主張完善長者照顧據點，整合不同單位的服務資源，並提供育兒家庭更多支持，讓有需要的家庭能更容易取得協助，減輕照顧負擔。

在城市建設方面，翁聖惠提出整合道路、人行道、排水及各類管線工程，避免道路反覆開挖，減少資源浪費；她也主張建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，掌握民眾反映頻繁的地點，作為後續改善及工程安排的參考。

隨著選戰進入政見比較階段，兩位候選人分別從青年發展、地方產業與創生，以及家庭照顧、公共建設效率等面向提出主張，後續如何將政見轉化為具體措施，也將成為選民檢視的重要方向。