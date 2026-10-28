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嘉義無黨三劍客結盟！陳愷璜攜科技雙雄發起噴水池33圈行動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
無黨籍嘉義市長候選人陳愷璜位於嘉義市北榮街的競選服務處，外牆設置大型競選看板，以「美學新政」為訴求，呈現前大學校長投入市長選舉的特色。記者李宗祐／攝影
無黨籍嘉義市長候選人陳愷璜位於嘉義市北榮街的競選服務處，外牆設置大型競選看板，以「美學新政」為訴求，呈現前大學校長投入市長選舉的特色。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰進入最後一個月，無黨籍市長候選人、前台北藝術大學校長陳愷璜今天宣布，與東區市議員候選人吳宗泓、西區市議員候選人李明燦組成「無黨最強藍海選戰隊」，以「科技、人文、幸福」為共同理念，發起「3人走30天、中央噴水池33圈」行動，邀請市民不分黨派參與，希望透過步行交流凝聚公民力量。

2026九合一選舉

陳愷璜今天上午在北榮街服務處舉行聯合選戰活動，介紹兩名合作夥伴。陳愷璜、吳宗泓及李明燦分別抽中2號、12號及6號，三人共同喊出「嘉義有清流，清流轉好運」，宣示聯手投入最後一個月選戰。

陳愷璜表示，三人都是土生土長的嘉義人，雖然分別投入市長及不同選區議員選舉，但都沒有政黨背景，且具有專業技術及在地生活經驗，希望結合嘉義畫都、木都的人文特色，以及數位孿生等智慧科技，推動城市治理、育兒、養老及青年創業等政策。

陳愷璜說，嘉義市面臨高齡化、交通及公共空間等問題，城市發展必須兼顧不同世代需求。他認為科技應回應人文與社會需求，而非單純追求技術發展，才能改善市民生活品質。

李明燦表示，自己在科技半導體產業服務約25年，曾任職聯電等企業，也創辦書店及出版社，投入人文與社會關懷。他透露，年過半百後已簽署大體捐贈同意書，未來若有遺產也願全數捐出，希望以實際行動回饋社會。他提出「科技創造進步、文化撫慰心靈、幸福舒適生活」三大訴求，認為幸福應建立在身心健康基礎上，期盼結合科技與人文改善嘉義生活環境。

吳宗泓表示，自己原本是中科工程師，過去常聽到朋友形容嘉義市是步調緩慢、不容易找到工作的養老城市。他認為，面對廚餘處理及環境問題，嘉義市應思考循環經濟與綠色產業發展，結合在地大學生物科技研究能量，朝生技產業及生技文教城市轉型，創造新的產業與就業機會。

陳愷璜表示，自己從幼稚園到高中都在嘉義成長，去年從台北藝術大學校長職務退休後，便返回故鄉推動美學運動，進而投入市長選舉。他說，三人並非為了選舉才回到故鄉，而是對家鄉具有深厚感情及責任感，希望透過專業參與公共事務。

陳愷璜也宣布，三人將發起「3人走30天、中央噴水池33圈」行動，邀請不分黨派的市民自由加入，利用5分鐘走1圈、20分鐘走3圈的方式，陪同候選人走訪嘉義市重要地標。

他表示，中央噴水池承載嘉義人的共同記憶，希望透過步行與市民交流，重新凝聚城市認同、公民社會力量及市民光榮感，讓不同政治立場的民眾都能參與公共事務。

嘉義市長候選人陳愷璜（中）今天宣布與西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右）組成無黨籍聯合選戰團隊，提出「科技、人文、幸福」共同理念。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人陳愷璜（中）今天宣布與西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右）組成無黨籍聯合選戰團隊，提出「科技、人文、幸福」共同理念。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人陳愷璜（中）攜手西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右），三人握拳合影，宣示聯手投入選前最後一個月選戰。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人陳愷璜（中）攜手西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右），三人握拳合影，宣示聯手投入選前最後一個月選戰。記者李宗祐／攝影

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