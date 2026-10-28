洋流外溢？江啟臣：影響各縣市約6％ 何欣純喜迎：藍綠差距愈來愈小

國民黨台中市長參選人江啟臣昨接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪時表示，「洋流」的確外溢，推估「洋流效應對各縣市的影響大概6%。」對此，民進黨台中市長參選何欣純說，藍綠差距確實是愈來愈小，甚至在誤差範圍內。洋流讓她感受到一股暖流，更加覺得未來的結果一定是好的。

江啟臣昨在專訪時表示，「洋流」的確外溢，是對民進黨內部及基本盤的鞏固，對藍營是一個警惕；不同的調查會做出不一樣的結果，所謂的聲量，能不能轉換成實際票數還是一個問號，對藍營來講，現在最重要的事情是去追票，固票。

何欣純今天上午參拜大肚萬興宮後，展開大肚區車隊遊行，下午龍井區車隊遊行，以及路口拜票。

何欣純大肚區車隊掃街拜票前受訪，針對江啟臣昨受訪坦言「洋流」外溢，並推估對各縣市影響約6%一事表示，藍綠差距確實是越來越小，甚至在誤差範圍內。她強調，民調數字還是只是參考，最重要還是11月28日投票，每一票都能夠開出來，最後的結果才是勝負，呼籲選民記得11月28日一定要去投票。

至於洋流效應對民進黨各縣市影響？何欣純認為，洋流喚起大家的熱情，所以她非常感謝台中市這麼多熱情的支持者，讓她感受到一股暖流，這個力量讓她更加覺得未來的結果一定是好的，而且她有信心台中市民最有智慧，最好的選擇就是何欣純。