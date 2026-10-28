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柯文哲給蔣萬安建言：人家在製造政治聲浪 要有能力去扭轉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天上午陪同黨籍議員陳宥丞（右）在內湖南港區車掃拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天上午陪同黨籍議員陳宥丞（右）在內湖南港區車掃拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

首都選戰倒數，台北市長蔣萬安與民進黨對手沈伯洋的選情呈拉鋸戰。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲今給蔣萬安建言，人家在製造政治聲浪，要有能力去扭轉。 

2026九合一選舉

本報民調出爐，投給黃珊珊的選民有5成5挺沈伯洋、3成8擁蔣萬安，民眾黨支持者7成5挺蔣，但有1成6流向沈。藍白要在台北勝利，民眾黨要加強說服小草、中間選民的力道？柯文哲上午陪同陳宥丞在內湖南港區車掃拜票前受訪，2022年投給黃珊珊的選民結構到2026年跟民眾黨支持群眾的結構，他認為不一樣。

 柯文哲重申，台灣走到今天，選民自主性愈來愈高，已經不是政治人物拿旗搖一搖說投給誰，大家就跟著轉向，特別是台北市選民自主性太高，到最後候選人要直接面對選民去訴求、爭取支持。

對於蔣萬安、沈伯洋的民調變化，未來有機會幫蔣站台？柯文哲點出，每天討論民調，已經不討論政策，甚至退而求其次，也沒有在討論民調升降的理由是什麼。

柯文哲說，他最近研究網路新聞的變化，現在全台灣84%網路聲量，特別是政治新聞全部集中在台北，好像台灣只剩台北在選舉，其他都沒有，這是一種政黨的選戰策略；也建議蔣萬安，遇到這種局面，不要被牽著走，要穩下心去扭轉，「你知道人家在製造這種政治聲浪，要有能力去扭轉。」

柯文哲直呼，每個人都在問他要不要站台，看一下行事曆，他未來8天都在南部。不站台但會見面？柯說，他根本就不在台北，一直到11月8日在竹北跟黃國昌會合，在那之前幾乎每天都在中南部。

不過，傳出柯文哲起初不滿蔣萬安在京華城案的態度，但近期不希望北市被綠營搞爛，近期開始有些心軟，未來有機會跟藍營合體或等國民黨願讓蔣單獨幫白營小雞站台再來統籌？柯回應，議員是多席次選舉，要嘛提名前協調，如果每個政黨都提名完，他們一定要在已經提名的基礎去做最大攻防。

柯文哲說，縣市長選舉是合作居多，議員選舉各自努力。議員選舉方面，就是每個議員憑自己在選區的努力去處理，「我不認為市長來站台會有額外的好處。」

柯指出，縣市長選舉，主席黃國昌一再表示，他的理由是說到做到，也符合民眾黨過去標榜的正直誠信。如果民眾黨有候選人，當然是支持，如果沒有候選人、甚至比民調輸，民眾黨還是會支援國民黨，只是支援力度多少，也要看對方需求。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天上午陪同黨籍議員陳宥丞（左）車掃拜票。記者林佳彣／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天上午陪同黨籍議員陳宥丞（左）車掃拜票。記者林佳彣／攝影

柯文哲 蔣萬安 政治 2026九合一選舉 台北市選舉

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