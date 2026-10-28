影／蔡英文喊話圓新北市長夢想 蘇巧慧：一定完成

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午在前總統蔡英文陪同下，前往蘆洲湧蓮寺及保和宮參拜。蔡英文致詞時表示，希望2026年能讓自己2010年未實現的夢想成真，蘇巧慧隨即回應：「一定完成。」蔡英文也表示，蘇巧慧不僅會成為新北市第一位女市長，也會是最棒的新北市長。

蔡英文致詞時提到，自己曾於2010年參選新北市長，希望這次能實現當年的夢想。她也稱讚蘇巧慧，並表達對她參選的支持。蔡英文致詞前也幽默提醒現場支持者「實實」讓她把話說完，並稱讚新北市議員男帥女美，特別是在選戰最後階段到場為大家加油打氣。蘇巧慧致詞表示，很幸運抽中1號，相信一路走來始終如一的自己，在許多人的幫助下，一定能贏得選舉。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在前總統蔡英文的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，與新北市議員一起合影。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午在前總統蔡英文（右）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蔡前總統致詞時表示，希望「讓自己2010沒有實現的夢想可以成真」，蘇巧慧馬上回應：「一定完成」。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午在前總統蔡英文（左）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜。記者蘇健忠／攝影