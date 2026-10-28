沈伯洋民調微幅領先蔣萬安 國民黨團：支持者有沉默螺旋效應

聯合報公布最新台北市長民調，民進黨候選人沈伯洋以45%支持度，微幅領先爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安41%。國民黨立法院黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇都認為，這反映了支持者的「沉默螺旋」效應。王鴻薇指出，蔣萬安施政滿意度達5成，卻未反映在支持度上，顯示蔣開拓票源空間還很大，盼在競選總部成立大會後能激勵支持者出面投票。

許宇甄表示，聯合報民調顯示出「沉默螺旋」效應，蔣萬安看好度高達48%，雖然支持度低於沈伯洋，但部分支持者只是未在民調中表態，實際投票時仍會支持蔣萬安。這份民調是在10月26日蔣萬安競選總部成立前進行，競總成立當天有近5萬名支持者自發到場，她對蔣萬安有信心，相信支持者在11月28日投票日都會出門投票，「民調是一個參考，我們不會掉以輕心，會持續努力到投票日。」

王鴻薇指出，聯合報民調蔣萬安落後沈伯洋4個百分點，但昨天公布的另一份ETtoday民調，蔣萬安支持度為48.6%、沈伯洋41.1%，雙方相差7.5個百分點。兩份民調都是在蔣萬安競選總部成立前進行，10月26日的造勢大會正式吹響反攻號角，也讓支持蔣萬安的民眾更願意熱情站出來。她認為，過去多份民調都反映支持者存在「沉默螺旋」效應，希望透過競總成立後的造勢活動，讓支持者更願意表態。

王鴻薇也說，所有民調都會納入參考，聯合報這份調查也顯示出蔣萬安施政滿意度達5成，可惜的是未能反映在選舉支持度上，代表蔣萬安還有很大的票源開拓空間。此外，民調顯示有79%的台北市民認為在北市生活很順，顯見台北市在蔣萬安執政下早已「順起來」，接下來他們將持續激勵支持者站出來，幫蔣萬安投票、拉票。