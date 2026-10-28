沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

牛煦庭今在立法院受訪說，民意調查數字起起落落，像火車過山洞，一開始陽光明媚，後來進到山洞一片黑暗，26日的造勢讓士氣大增。選舉本來就有很多變數，關鍵是把節奏整理好，不管是落差非常大，有的微幅領先，當成參考。

牛煦庭強調，選戰節奏不會隨著民調數字而有太大改變，且民調共同呈現的是，台北市民對市政相對滿意，也相對看好蔣萬安，但在支持部分有點躊躇不前，選戰團隊不會大意，會用嚴肅態度來面對，並拉蔣萬安警報，讓支持者參與接下來的競選活動，別因為民進黨想要製造的寒蟬效應，怕被出征而不敢表態，民主青菜蘿蔔各有所好，蔣萬安就是蔣萬安，會展現出他最好的一面，相信台北市民判斷。

至於蔣萬安在聯合報民調支持度些微落後，牛煦庭說，支持度要看到比較完整數據才能有精準分析，認為聯合報民調有樂隊花車效應，因為9月沈伯洋競選動作非常頻繁，民調會受到選戰作動的影響， 不過蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來。

羅智強表示，這也是驗證反攻號角響起，戴立安做的民調蔣萬安落後17個百分點，是蔣萬安士氣最低迷時候，聯合報民調時間在颱風前3天，颱風假2天沒做，颱風後1天。樣本主體在颱風前，從落後17個百分點到落後4個百分點，但另一份民調是橫跨整個颱風，但這些民調都沒有包含到26日的造勢。

羅智強指出，他看到一個好消息跟壞消息，好消息是看到3份民調落差懸殊，差距24.5個百分點，但至少顯示出趨勢，是台北市民守護善良優質市長，不希望被國家資源霸凌，扭曲蔣萬安原本面貌，看到昨天737夜市掃街很熱鬧是好消息，反攻的開始。

羅智強說，壞消息就是洋流還是很強大，危機還沒有解除，今天能不能贏得選戰，台北市認同蔣萬安執政成績、正派敦厚特質，討厭善變候選人的包裝，反對國家資源扭曲，中道的台北市民，如果能站出來就有堅定信心，力挺優質市長，相信選民的眼睛是雪亮。