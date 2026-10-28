【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

候選人號次抽籤是選戰重頭戲之一，蔣萬安、沈伯洋「有志一同」都推派代表抽籤，蔣由曾得到市長獎的Yakira代抽出5號，蔣喊出「台北5告讚，支持蔣萬安，萬事都平安」；沈由Lydia Lin抽出3號，高呼「台北靠3沈伯洋，選伯洋就OK！」。

號次抽籤是選戰中難得的一場嘉年華式場景，大家巧思盡出，要的是吉祥熱鬧，有人甚至粉墨登場博取眼球，偏偏青鳥連這段戲碼也不放過；在Yakira受訪後馬上肉搜，批她講話方式像「背稿」、還翻出她在去年隨大九學堂赴陸交流，觀看動畫電影《哪吒2》後受訪表示會推薦給家人朋友，並說「希望『島內』可以盡快上映」。青鳥及側翼如獲至寶，質疑她是對岸的「樣板」。

一個大學生赴大陸交流，受訪說出「島內」字眼就成了陸方的樣板？真的有那麼嚴重嗎？先來看陸委會對於大九學堂赴陸交流的立場，因為法律上完全沒問題，陸委會對此也從未進行行政處分或批評。

陸委會還曾宣稱，對於兩岸青年的互訪、學習與學術交流，政府向來持「正面看待、樂觀其成」的立場。如果女大生受訪用了「島內」字眼有問題，陸委會怎麼至今一點反應都沒有？難道失職了？

一個尚未有投票權的女大生脫口說出「島內」，就被青鳥及側翼質疑她是對岸「樣板」，那我們得來看看「島內」這兩個字在綠營是如何被廣泛使用。

民進黨政治人物在正式發言或公文、答詢中，使用「島內」來稱呼台灣，幾至「族繁不及載」地步。在黨外時期，民進黨建黨元老與本土派政治人物經常使用「島內」字眼，謝長廷擔任台北市議員時曾兩度提出「島內的民主運動要與海外的台獨運動劃清界線」，後來他當上黨主席，還選過總統，可以說是代表人物之一。

近年來，民進黨立委質詢與發言紀錄仍常有「島內」一詞，例如綠委沈發惠四年前在立法院就主權與共識議題發言時即表示「在主權上我們沒有任何問題，臺灣一直存在這樣的主權，只是說島內的2300 萬國人到底怎麼看待現在的現象？」。

即使當今總統賴清德擔任行政院長時召集部會將「地方創生」定位為國家安全戰略層級的國家政策，在送交立法院審議的《地方創生條例》草案總說明中，便明確寫道該法案的目標之一為「促進島內移民及首都圈減壓，達成均衡台灣為目標」。

引詭的是，同樣的詞彙，不管出自綠營人物之口或是形諸民進黨政府的官方文書，「島內」二字都只是純粹作為地理與空間上的客觀稱呼，但出自一位還沒有投票權的女大生就有對岸樣板之嫌？

歷經大罷免時期青鳥側翼到處出征、各地腥風血的沈伯洋心裡最清楚，這次青鳥側翼網暴女大生很容易喚起選民對大罷免的「不順」記憶，也枉費他改變造型、展現笑容的所有努力，馬上呼籲網友不應對女大生等做任何攻擊，因為這些都不在選戰的討論範圍。

大罷免期間，沈伯洋與曹興誠開記者會推動罷免，還向賴清德報告罷免進度，如今卻說他不是發起人，只是「協調罷團和黨中央」，這次他要網友不要對女大生做任何攻擊，因為這些都不在選戰的討論範圍；但不幸的是，這偏偏是頭腦清楚的選民要關注、討論的議題。