快訊

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

汽修技師的車絕不做6件事…看似省錢卻可能傷車、甚至危及安全

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

聯合報／ 主筆室
台北市第9屆市長候選人號次抽籤，台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長候選人號次抽籤，台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。記者曾學仁／攝影

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

2026九合一選舉

候選人號次抽籤是選戰重頭戲之一，蔣萬安、沈伯洋「有志一同」都推派代表抽籤，蔣由曾得到市長獎的Yakira代抽出5號，蔣喊出「台北5告讚，支持蔣萬安，萬事都平安」；沈由Lydia Lin抽出3號，高呼「台北靠3沈伯洋，選伯洋就OK！」。 

號次抽籤是選戰中難得的一場嘉年華式場景，大家巧思盡出，要的是吉祥熱鬧，有人甚至粉墨登場博取眼球，偏偏青鳥連這段戲碼也不放過；在Yakira受訪後馬上肉搜，批她講話方式像「背稿」、還翻出她在去年隨大九學堂赴陸交流，觀看動畫電影《哪吒2》後受訪表示會推薦給家人朋友，並說「希望『島內』可以盡快上映」。青鳥及側翼如獲至寶，質疑她是對岸的「樣板」。  

一個大學生赴大陸交流，受訪說出「島內」字眼就成了陸方的樣板？真的有那麼嚴重嗎？先來看陸委會對於大九學堂赴陸交流的立場，因為法律上完全沒問題，陸委會對此也從未進行行政處分或批評。

陸委會還曾宣稱，對於兩岸青年的互訪、學習與學術交流，政府向來持「正面看待、樂觀其成」的立場。如果女大生受訪用了「島內」字眼有問題，陸委會怎麼至今一點反應都沒有？難道失職了？

一個尚未有投票權的女大生脫口說出「島內」，就被青鳥及側翼質疑她是對岸「樣板」，那我們得來看看「島內」這兩個字在綠營是如何被廣泛使用。 

民進黨政治人物在正式發言或公文、答詢中，使用「島內」來稱呼台灣，幾至「族繁不及載」地步。在黨外時期，民進黨建黨元老與本土派政治人物經常使用「島內」字眼，謝長廷擔任台北市議員時曾兩度提出「島內的民主運動要與海外的台獨運動劃清界線」，後來他當上黨主席，還選過總統，可以說是代表人物之一。 

近年來，民進黨立委質詢與發言紀錄仍常有「島內」一詞，例如綠委沈發惠四年前在立法院就主權與共識議題發言時即表示「在主權上我們沒有任何問題，臺灣一直存在這樣的主權，只是說島內的2300 萬國人到底怎麼看待現在的現象？」。

即使當今總統賴清德擔任行政院長時召集部會將「地方創生」定位為國家安全戰略層級的國家政策，在送交立法院審議的《地方創生條例》草案總說明中，便明確寫道該法案的目標之一為「促進島內移民及首都圈減壓，達成均衡台灣為目標」。

引詭的是，同樣的詞彙，不管出自綠營人物之口或是形諸民進黨政府的官方文書，「島內」二字都只是純粹作為地理與空間上的客觀稱呼，但出自一位還沒有投票權的女大生就有對岸樣板之嫌？

歷經大罷免時期青鳥側翼到處出征、各地腥風血的沈伯洋心裡最清楚，這次青鳥側翼網暴女大生很容易喚起選民對大罷免的「不順」記憶，也枉費他改變造型、展現笑容的所有努力，馬上呼籲網友不應對女大生等做任何攻擊，因為這些都不在選戰的討論範圍。

大罷免期間，沈伯洋與曹興誠開記者會推動罷免，還向賴清德報告罷免進度，如今卻說他不是發起人，只是「協調罷團和黨中央」，這次他要網友不要對女大生做任何攻擊，因為這些都不在選戰的討論範圍；但不幸的是，這偏偏是頭腦清楚的選民要關注、討論的議題。

沈伯洋 蔣萬安 號次 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

代蔣萬安抽籤 市長獎女孩遭網軍霸凌

幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

20歲首投族幫蔣萬安抽籤遭側翼出征 沈伯洋回應了

選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

相關新聞

沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

大罷免發起人曹興誠：沈伯洋像菩薩普渡眾生 洋流像信徒參與媽祖遶境

台北市長選戰升溫，聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠昨天以「洋流背後的菩薩精神」為題在臉書發文表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋很謙虛，「確實展示出了菩薩精神。」曹興誠也說，洋流的支持者，好像信徒參與著媽祖遶境。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

沈伯洋本報民調勝蔣萬安 蘇巧慧曝沈一高度她無法企及

聯合報最新公布民調，民進黨台北市長候選人沈伯洋支持度勝過國民黨台北市長候選人蔣萬安。民進黨新北市長蘇巧慧今天被問到是否有助帶動新北選情時表示，她與沈伯洋是「既競爭又合作」的關係，兩人有相似的價值觀與前進方向，但也各有特色，她笑說，沈伯洋掃街時可以一邊走一邊吃東西，「這個就是我無法企及的高度」。

洋流外溢？江啟臣：影響各縣市約6％ 何欣純喜迎：藍綠差距愈來愈小

國民黨台中市長參選人江啟臣昨接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪時表示，「洋流」的確外溢，推估「洋流效應對各縣市的影響大概6%。」對此，民進黨台中市長參選何欣純說，藍綠差距確實是愈來愈小，甚至在誤差範圍內。洋流讓她感受到一股暖流，更加覺得未來的結果一定是好的。

柯文哲給蔣萬安建言：人家在製造政治聲浪 要有能力去扭轉

首都選戰倒數，台北市長蔣萬安與民進黨對手沈伯洋的選情呈拉鋸戰。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲今給蔣萬安建言，人家在製造政治聲浪，要有能力去扭轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。