影／蔣萬安也要辦肥皂箱開講？沈伯洋：超棒的

台北市長選舉競爭激烈，國民黨候選人蔣萬安近期推出「台北安可大舞台－市民也上台」，被外界質疑模仿民進黨候選人沈伯洋的「市長你給我聽好了」肥皂箱開講，對此沈伯洋表示「超棒的」，肯定蔣萬安也認同這樣的做法。

沈伯洋表示，若蔣萬安認為肥皂箱開講是不錯的活動，想要學習「超棒的」，代表蔣萬安也認同這樣的選舉活動。沈伯洋強調近期也推出不同以往政策白皮書的「政策彩皮書」，將市政政策結合文學、漫畫、詩歌、插畫及平面設計等主題。

台北市長候選人沈伯洋（中）上午仍出席立法院外交國防委員會，並第一位上台質詢。記者曾原信／攝影