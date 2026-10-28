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影／面對綠營集結效應 江啟臣：藍營最後衝刺展現整體選戰氣勢
選戰進入最後衝刺階段，針對外界關切選情衝擊與整合議題，國民黨台中市長候選人江啟臣表示，各陣營在選戰中都是運用自身的策略與方式來激發支持者。
江啟臣今天上午前往台中市新社區「2026新社花海暨台中國際花毯節」進行籌備情形考察時指出，綠營目前正透過各種方式集結支持者，這種效應自然會在全台各地發酵。面對此形勢，藍營在最後一個月中，更應思考如何透過合適的方式將支持者全面呼籲出來，讓外界與支持者深切感受到藍營整體在選戰上的強烈氣勢。江啟臣強調，營造並展現整體選戰氣勢至關重要，這也是藍營在選戰最後階段衝刺時，必須設法達成的關鍵目標。
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