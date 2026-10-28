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民調支持度勝蔣萬安 沈伯洋：但看好度遠遠落後

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委、台北市長候選人沈伯洋。記者陳熙文／攝影
民進黨立委、台北市長候選人沈伯洋。記者陳熙文／攝影

本報今公布台北市長民調，民進黨北市候選人沈伯洋目前以45%支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的41%。對此民調，沈伯洋今表示民調僅供參考，不過他也坦言，民調中顯示他的看好度是遠遠落後。

2026九合一選舉

本報台北市長最新選情民調發現，民進黨沈伯洋目前以45%支持率，小幅領先國民黨蔣萬安的41%，雙方的差距在抽樣誤差範圍內；雖然沈伯洋的支持率略占上風，但勝選聲勢卻落後，48%的選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的35%，選情緊繃。

沈伯洋今在立院受訪表示，認為民調其實對他們來講就是參考，他也指出，其實民調中，他的看好度其實是遠遠落後，所以其實不管今天支持度為何，重點還是11月28日大家出門投票，當大家沒有在看好的時候呢，就可能不會出來投票。所以對他們來講呢，真正要能夠大家出門、票票入櫃，11月28日才是最重要的事情。

有媒體追問民調的拒答率高，沈伯洋表示，最近民調可能也蠻多的，所以民眾在接到電話的時候不一定會想要回答。每一個陣營拒答可能狀況也不盡相同。拒答率其實重點不在於說那一個比例，而是在於說拒答裡面的人口的組成，這個基本上都是他們無法掌握的事情。

沈伯洋說，對他來講，既然如此，不如還是勤走基層，多多聽民眾的聲音。沈伯洋認為，用這樣的方式可能比較好，比單純看民調來決定要策略要來得好得多。

蔣萬安 沈伯洋 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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