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綠傳選後傅崐萁變副院長？江啟臣斥：假議題

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（左）今天上午參拜大肚萬興宮後，展開大肚區車隊遊行。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左）今天上午參拜大肚萬興宮後，展開大肚區車隊遊行。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣昨接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，駁斥民進黨屢次攻擊「如果江啟臣選上，同黨立法院黨團總召傅崐萁就會當副院長」是選舉假議題。對此，民進黨台中市長參選人何欣純今受訪時說，這不是江啟臣自己說了算，但她有信心，「江副院長依舊是江副院長」，所以這是一個假議題。

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江啟臣昨在專訪時表示，這是選舉假議題，且是刻意丟出來干擾選情、分化國民黨。立法院有正副院長選舉機制，「台中市長選舉跟立法院副院長選舉是兩碼事，完全不相干。」他也表態說「會依法把副院長的職務做到最後。」

何欣純今天上午參拜大肚萬興宮後，展開大肚區車隊遊行，下午龍井區車隊遊行，以及路口拜票。

何欣純大肚區車隊掃街拜票前受訪時說，立法院正副院長的選舉方式大家都知道，是由全體的立委互，所以是不是誰當了地方首長，誰就能夠自動接任，當然不會；大家也都知道，在立法院有人很積極強力的在尋求支持、爭取，這是國民黨內部事情。

何欣純指出，不過，江啟臣也不能自己一個人就斷定說這是假議題，因為也不是江啟臣自己說了算。她反過來要問江啟臣，「難道你已經取得了國民黨全體立法委員的共識嗎？所以你一個人就能夠論斷嗎？」她認為，江啟臣上節目說的一件事到底能不能說得算數，仍有待質疑。

何欣純指出，假議體這件事，11月28號，她有信心。她相信台中市的市民會選擇何欣純。

所以，「江副院長依舊是江副院長」，所以這是一個假議題，沒錯。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

何欣純 江啟臣 傅崐萁 2026九合一選舉 台中市選舉

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