喊反攻號角響起 羅智強：北市民調都在蔣萬安演說前 支持者士氣已重振

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以45%支持率領先台北市長蔣萬安的41%。國民黨立委羅智強說，她檢視近期三份民調，都沒有涵蓋10月26日蔣萬安競選總部成立大會，蔣萬安發表演說的那天，蔣萬安選情仍然危險，但台北市善良的中道力量已願意走上街頭表態支持。

羅智強說，告訴大家好消息，反攻的號角響起了。臨危受命，接任總幹事第10天。要向大家報告一個好消息，以及一個壞消息。好消息是，最近幾份民調，看到了反攻的號角響起了。在第一線，他更明顯感受到，台北市守護善良、支持優質市長的力量，正在集結。只要陣腳不亂，大家出來投票，就有信心守住蔣萬安，守住台北市。

羅智強表示，壞消息是，情況仍然十分凶險，洋流仍然強大。面對上不封頂的國家資源，仍在逆流中前進，絕不能輕忽。

羅智強說，來看民調。首先，競選總部公布由盧秀燕擔任主委、台北市5位立委組成總幹事群的第2天，戴立安「送上大禮」發布民調：蔣萬安落後沈伯洋17個百分點。調查時間是10月14日至16日。第一時間就表示，謝謝這份民調，告訴台北市民：蔣萬安的選情，凶險萬分。

羅智強指出，第二份是聯合報民調，調查時間為10月20日至22日及25日（主要是颱風前），蔣萬安落後4個百分點。第三份是ETtoday民調雲，調查時間為10月21日至25日（橫跨颱風前後），蔣萬安領先7.5個百分點。

羅智強認為，三份民調，從落後17個百分點、落後4個百分點，到領先7.5個百分點，落差高達24.5個百分點，非常懸殊。這三份民調，都沒有涵蓋10月26日蔣萬安競選總部成立大會，也就是蔣萬安發表演說、重振支持者士氣的那一天。

羅智強表示，想告訴大家的是，不必因為ETtoday領先7.5個百分點，就過度欣喜，因為危機並沒有解除；也不必因為戴立安民調落後17個百分點，就憂心喪志，要對自己有自信心。

羅智強並強調，他在第一線最真實的感受是，必須承認，蔣萬安的選情仍然非常危險。但同樣地，台北市守護善良、反對國家機器四處出征與霸凌的中道力量，也感受到了這份凶險。支持者開始願意走出家門、站上街頭，表態支持蔣萬安。這一點，非常重要。

羅智強說，昨天在737夜市掃街，熱情的民眾把蔣萬安包圍得水洩不通。一方面，是表達對蔣萬安優質政績的支持；另一方面，更是心疼蔣萬安這兩個多月來，承受鋪天蓋地的攻擊與抹黑。

羅智強說，愈是黑暗的時候，愈要有信心，愈要站出來。原因很簡單：黑暗不能勝過光。蔣萬安就是蔣萬安。不該只因為執政者資源多、綠媒凶、網軍狠，就眼睜睜看著善良正派的蔣萬安，被抹黑成十惡不赦；政績亮麗的蔣萬安，被抹黑成無能無德。

羅智強總結，因為這一場選戰，守護的不只是蔣萬安，也是一份最原初的正道，以及從「輝達、牛奶、大巨蛋」到「路平、燈亮、水溝通」，以亮麗政績打底的台北好未來。