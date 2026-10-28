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藍綠前後到湧蓮寺參拜 蘇巧慧：誠心祈求新北更好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天與前總統蔡英文和新北議員候選人蘆洲參拜。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天與前總統蔡英文和新北議員候選人蘆洲參拜。記者葉德正／攝影

選戰進入最後31天，新北市激戰。國民黨新北市長候選人李四川昨到蘆洲湧蓮寺參拜，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天也前總統蔡英文合體前往湧蓮寺及保和宮參香。被問到此事，蘇巧慧表示，團隊已走遍地方市場超過65場、舉辦超過40場後援會，盼在最後一哩路持續努力，爭取鄉親認同，讓最強新北隊在11月28日順利當選，為新北市服務。

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蘇巧慧表示，非常感謝身兼競選總部主任委員的蔡英文，今天與新北隊一起在蘆洲大拜拜期間前往湧蓮寺及保和宮參香，祈求國泰民安、風調雨順，在佛祖、觀音菩薩及神明面前，大家都是誠心誠意祈求，希望新北市能夠更好。

蘇巧慧指出，距離投票日剩下31天，已經進入選戰最後一哩路，團隊持續努力將政見與願景告訴市民，也一步一腳印走遍地方市場超過65場，舉辦超過40場後援會，這些努力與成績都希望能讓鄉親看見。

蘇巧慧表示，希望鄉親能夠認同團隊的努力，也祈求神明庇佑，讓最強新北隊有機會在11月28日順利當選，為最愛的新北市服務。

蘇巧慧 藍綠 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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