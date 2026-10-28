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日學者稱綠攻新北衝擊2028？ 侯友宜力挺李四川：從頭到尾有信心

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，政績、政見絕對是讓選票的最大力量，李四川絕對是最適任的新北市長人選，他對李四川的選情從頭到尾都深具信心。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜表示，政績、政見絕對是讓選票的最大力量，李四川絕對是最適任的新北市長人選，他對李四川的選情從頭到尾都深具信心。圖／新北市府提供

國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析台灣2026九合一大選的選情，直言民進黨有可能奪回嘉義市、彰化縣、宜蘭縣與新北市等4縣市，且國民黨若輸掉新北市，恐對2028年總統大選造成重創。新北市長侯友宜今受訪強調，政績、政見絕對是讓選票的最大力量，李四川有實戰的政績也有對未來願景的規畫，絕對是最適任的新北市長人選，他對李四川的選情從頭到尾都深具信心。

2026九合一選舉

小笠原欣幸日前指出，國民黨目前面臨逆風形勢，民進黨若能在台北市或新北市拿下其中一席，將視為重大勝利；特別是若藍營失守長期執政的新北市，衝擊力道將直接延伸至2028年大選。

對此，侯友宜表示，政績與政見絕對是吸引選票支持的最核心力量。政務官要用過往成果展現能力，候選人則要提出明確願景，讓市民了解如何帶領城市向前邁進。他指出，李四川不僅有豐富且札實的實戰政績，對新北市的未來擘劃也有清晰藍圖，是最棒的人選。

此外，主持人蔡康永日前出席民進黨台北市長候選人沈伯洋競選活動後遭中國大陸網友抵制，隨後在社群平台發文道歉一事，侯友宜表示，台灣是一個自由、民主且多元的社會，「尊重每一種意見表達，才是台灣最可貴的價值。」他認為，任何人都不該只因為立場與他人不同，就必須承受無謂的壓力與指責。

侯友宜 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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