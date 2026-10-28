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沈伯洋本報民調勝蔣萬安 蘇巧慧曝沈一高度她無法企及

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天與前總統蔡英文到蘆洲拜廟。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天與前總統蔡英文到蘆洲拜廟。記者葉德正／攝影

聯合報最新公布民調，民進黨台北市長候選人沈伯洋支持度勝過國民黨台北市長候選人蔣萬安。民進黨新北市長蘇巧慧今天被問到是否有助帶動新北選情時表示，她與沈伯洋是「既競爭又合作」的關係，兩人有相似的價值觀與前進方向，但也各有特色，她笑說，沈伯洋掃街時可以一邊走一邊吃東西，「這個就是我無法企及的高度」。

2026九合一選舉

前總統蔡英文今天陪同蘇巧慧到蘆洲拜廟，稱沈伯洋是蘇巧慧「教出來的」。蘇巧慧表示，她不敢說沈伯洋是自己教出來的，兩人差幾歲，是學姐與學弟的關係，也曾在美國當同學，彼此互相切磋。她認為，兩人的關係正是雙北未來最好的寫照，既有競爭，也能合作，雖然有相似的價值觀與方向，但各自仍有不同特色。

蘇巧慧笑說，沈伯洋掃街時還能一邊吃東西，這是自己無法企及的高度，也稱讚沈伯洋的可愛與真誠，相信民眾都會喜歡。

蘇巧慧強調，她有自己的特色，尤其她就是最熟悉新北的人，希望讓更多人認識新北29區的特色，「繁星慧聚」就是新北隊特色，29區每一區都是閃耀的星星，每一位候選人也都是最漂亮的星星。

針對學者小笠原欣幸分析，蘇巧慧在今天春天追平國民黨新北市長候選人李四川，9月後取得微幅領先，認為民進黨這次有機會在新北勝選。蘇巧慧表示，尊重各家民調，也敬重小笠原教授的分析，從各家民調可以看出，一步一腳印的努力逐漸獲得認同，正面、陽光的選戰也是這次選舉的主流。

蘇巧慧指出，她與沈伯洋分別在雙北提出城市願景與政見，獲得市民接受，支持度也逐漸提升。接下來將持續以「洋流慧聚」的風格與態度全力衝刺，爭取更多市民認同。

蘇巧慧最後表示，選戰進入最後31天，不論未來民調數字如何，新北隊都會全力衝刺，希望每一位候選人回到自己的選區，點亮地方、展現特色，對新北隊的表現深具信心。

沈伯洋 蘇巧慧 蔣萬安 2026九合一選舉

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