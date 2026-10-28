大罷免發起人曹興誠：沈伯洋像菩薩普渡眾生 洋流像信徒參與媽祖遶境

台北市長選戰升溫，聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠昨天以「洋流背後的菩薩精神」為題在臉書發文表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋很謙虛，「確實展示出了菩薩精神。」曹興誠也說，洋流的支持者，好像信徒參與著媽祖遶境。

曹興誠表示，沈伯洋自5月開始投入台北市長選戰以來，在所有場合都讓人看到了他的聰明、博學、機智、幽默、真誠、自在、對人尊重、做事認真。聽沈講話，如沐春風，讓人愉快。台北市長蔣萬安則毫不誠懇，永遠問A答B，講話繞彎、贅詞連連；要聽完蔣的講話，需有極大的慈悲和耐心。蔣注重外表、衣著光鮮，卻難免引起「xx其中」的聯想。

曹興誠說，沈伯洋比蔣萬安優秀、討喜，已經被充分證明，無須爭論；但這不足以解釋為什麼「洋流」會興起，風靡了整個台灣，還感動到海外。

「我們看到洋流的支持者，接近沈伯洋時，都表現出極大的振奮、歡欣，好像信徒參與著媽祖遶境。」曹興誠說，這已經超越了政治活動，發散出的是宗教般的熱情。

曹興誠指出，佛教的菩薩信仰在台灣有深厚的基礎。大家熟知的有四大菩薩，即觀世音菩薩、文殊菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩。

曹興誠說，沈伯洋自5月競選開始，堅持不做負面攻擊，還盡量為對手緩頰，展示了「慈悲」；沈對相關議題都能深入研究、理性溝通，展示了高度的「智慧」。沈伯洋創立了「台灣民主實驗室」，研究、因應中共對我們的認知作戰，又創立了黑熊學院，教導民眾如何在戰時減低傷亡，提高存活機率；這些都展示了沈想「普渡眾生」的「願」與「行」。

曹興誠表示，最近不斷有人站出來感謝沈伯洋過去對他們的關心和幫助，證實沈伯洋多年來一直都走在「菩薩道」上，以「悲、智、願、行」的精神，幫助人群，服務社會。沈伯洋很謙虛，當然不會承認他是菩薩，但沈確實展示出了菩薩精神。這個精神在佛教普及的台灣極具感染力，因此可以一傳十、十傳百，在極短時間內匯成了巨大的洋流。

曹興誠認為，加入洋流的許多人，以前對政治沒有興趣，也絕不投票給民進黨，但他們都熱烈支持沈伯洋。這種支持，無關政治，是因為他們在沈伯洋身上，看到了「悲智願行」長年的實踐。

曹興誠表示，沈伯洋如果帶動了菩薩精神的興起，沈的成就將超越一時的政治得失，而為台灣前途帶來永遠的光明。如果台灣人大部分都成了菩薩，我們自然會彼此團結，化解藍綠對立，進一步可望感召中共，放棄對台灣的文攻武嚇、舞爪張牙。