選戰最後關頭！楊文科致謝婦女幹部不離不棄 籲凝聚力量挺徐欣瑩

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天出席新竹縣婦女會「115年度領導幹部工作研習會」，感謝婦女姊妹長年投入地方服務、支持歷次選戰。他表示，許多人的付出不在鎂光燈下，但每一份辛苦都放在心裡，期盼選戰最後1個月繼續團結同行。

楊文科指出，回顧歷次選戰，婦女幹部從市場、社區到挨家挨戶拜訪，始終堅定相挺，是地方服務的重要力量。特別感謝各鄉鎮婦女理事長與幹部數十年如一日投入地方服務，強調新竹縣今天累積的每一項進步，都有基層夥伴共同努力的身影。

他也肯定國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的專業能力、政策執行力及傾聽民意的態度，認經過長時間相處，更感受到她對公共政策的堅持，也願意傾聽不同聲音、接受建議，展現專業之外的謙虛與韌性。

徐欣瑩抽中2號，楊文科以「涅槃重生、破繭成蝶」勉勵大家，強調選舉有輸贏，但人與人之間的情義更加珍貴，呼籲以包容取代對立、凝聚團結，持續支持徐欣瑩及國民黨提名的鄉鎮市長、縣議員候選人，共同迎接勝利。

楊文科也以縣府推動的共融式特色公園為例指出，公共建設最重要的價值，就是讓人民真正感受到幸福。看見孩子開心奔跑、父母安心陪伴、長輩自在休憩，便覺得所有努力都有意義。他強調，城市進步不能只有宣傳包裝，更要重視建設品質、公共設施與長遠規畫，讓施政成果真正回應人民期待。

面對選戰進入關鍵階段，楊文科引用東京都知事小池百合子勇於嘗試的理念勉勵大家，即使沒有順風，也要有奮力一躍的勇氣。他表示，「涅槃重生、破繭成蝶」不是沒有經歷困難，而是經過考驗後依然選擇相信、堅持，期盼大家放下成見與紛擾，以包容取代對立、以理解凝聚團結。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天出席新竹縣婦女會「115年度領導幹部工作研習會」。圖／黨部提供

楊文科指出，回顧歷次選戰，婦女幹部從市場、社區到挨家挨戶拜訪，始終堅定相挺，是地方服務的重要力量。圖／黨部提供