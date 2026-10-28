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影／沈伯洋質疑藍「扎稻草人」 李四川反擊：茶餘飯後不該是抹黑日常

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
選戰倒數計時，國民黨新北市長候選人李四川今天上午在板橋區縣民大道路口向上班族拜票，拿著麥克風向過往人車宣傳政見。記者杜建重／攝影
選戰倒數計時，國民黨新北市長候選人李四川今天上午在板橋區縣民大道路口向上班族拜票，拿著麥克風向過往人車宣傳政見。記者杜建重／攝影

選戰倒數計時，藍綠陣營攻防激烈。國民黨新北市長候選人李四川今天上午率領黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口拜票， 展開新北市29區全面路口拜票活動。面對蘇巧慧車掃規畫爭議話題，李四川受訪時強調，選舉是一時的，呼籲各方停止網路攻擊與抹黑，回歸政見競爭，爭取廣大市民的支持。

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針對今天的拜票行程與未來的選戰規畫，李四川表示，新北市29個行政區幅員廣闊，今天特別安排全體議員候選人在各區路口向市民打招呼，展現團結氣勢。面對對手蘇巧慧出動「粉紅超跑」車掃搶攻選票，李四川回應，自己同樣依照既定節奏推進，除了市場掃街外，後續也已排定車掃行程，將深入29區尋求每位市民認同。

對於昨天台北市長蔣萬安派青年代表代為抽籤的首投族被網路攻擊，以及救災拿掃把的姿勢遭部分網友議論與質疑，沈伯洋指稱這是網路討論茶餘飯後的話題，更質疑國民黨的回應好像有點像是在扎稻草人。李四川對此反駁指出，茶餘飯後應該是聊快樂的事，而不是變成抹黑的日常。

李四川更點名沈伯洋，應約束自家側翼。他質疑，許多網路攻擊皆由側翼發起，若非照其意思運作就發動鋪天蓋地的攻擊，這種作風無異於過往的大罷免模式。李四川強調，選舉沒有必要演變成無休止的抹黑，期盼選戰能重回正軌，以優質政見進行實質競爭。

國民黨新北市長候選人李四川今天上午在板橋區縣民大道路口向過往人車揮手拜票。在李四川的正對面，剛好是競爭對手民進黨新北市長候選人蘇巧慧的巨幅看板，兩人一前一後顯露出較勁的氣氛。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天上午在板橋區縣民大道路口向過往人車揮手拜票。在李四川的正對面，剛好是競爭對手民進黨新北市長候選人蘇巧慧的巨幅看板，兩人一前一後顯露出較勁的氣氛。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（中）今天上午率領黨籍議員候選人，在板橋路口拜票。李四川受訪時強調，選舉是一時的，呼籲各方停止網路攻擊與抹黑，回歸政見競爭，爭取廣大市民的支持。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（中）今天上午率領黨籍議員候選人，在板橋路口拜票。李四川受訪時強調，選舉是一時的，呼籲各方停止網路攻擊與抹黑，回歸政見競爭，爭取廣大市民的支持。記者杜建重／攝影

李四川（中）上午與黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口向上班族揮手拜票。記者杜建重／攝影
李四川（中）上午與黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口向上班族揮手拜票。記者杜建重／攝影

李四川 沈伯洋 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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