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影／沈伯洋質疑藍「扎稻草人」 李四川反擊：茶餘飯後不該是抹黑日常
選戰倒數計時，藍綠陣營攻防激烈。國民黨新北市長候選人李四川今天上午率領黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口拜票， 展開新北市29區全面路口拜票活動。面對蘇巧慧車掃規畫爭議話題，李四川受訪時強調，選舉是一時的，呼籲各方停止網路攻擊與抹黑，回歸政見競爭，爭取廣大市民的支持。
針對今天的拜票行程與未來的選戰規畫，李四川表示，新北市29個行政區幅員廣闊，今天特別安排全體議員候選人在各區路口向市民打招呼，展現團結氣勢。面對對手蘇巧慧出動「粉紅超跑」車掃搶攻選票，李四川回應，自己同樣依照既定節奏推進，除了市場掃街外，後續也已排定車掃行程，將深入29區尋求每位市民認同。
對於昨天台北市長蔣萬安派青年代表代為抽籤的首投族被網路攻擊，以及救災拿掃把的姿勢遭部分網友議論與質疑，沈伯洋指稱這是網路討論茶餘飯後的話題，更質疑國民黨的回應好像有點像是在扎稻草人。李四川對此反駁指出，茶餘飯後應該是聊快樂的事，而不是變成抹黑的日常。
李四川更點名沈伯洋，應約束自家側翼。他質疑，許多網路攻擊皆由側翼發起，若非照其意思運作就發動鋪天蓋地的攻擊，這種作風無異於過往的大罷免模式。李四川強調，選舉沒有必要演變成無休止的抹黑，期盼選戰能重回正軌，以優質政見進行實質競爭。
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