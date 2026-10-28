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民進黨團：沈伯洋要衝刺 讓大家相信自己那票可以改變未來

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，沈伯洋要衝刺，讓大家相信自己那票可以改變未來。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，沈伯洋要衝刺，讓大家相信自己那票可以改變未來。記者蔡晉宇／攝影

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以四成五支持率微幅領先台北市長蔣萬安四成一，雙方差距在誤差範圍內。民進黨立院黨團案市長莊瑞雄今天表示，雖然現在領先4個百分點，但看好度仍落後，代表投給願意改變的人已經很多了，但接下來要讓大家相信自己那票可以改變未來。

2026九合一選舉

莊瑞雄指出，對藍軍來說，在台北市很難形容是艱困選區，應該是優勢選區才對，現在沈伯洋支持度領先蔣萬安四個百分點，支持者來說會有一定壓力。

莊瑞雄說，從這份民調裡，不同政黨支持者的支持傾向來看，所謂沈默螺旋其實也沒多沈默，表態支持各自陣營候選人比例都已經接近9成了；反而值得注意的是，上回台北市長選戰投給民眾黨黃珊珊的，在這次民調中，有高達55％表態支持沈伯洋。

沈伯洋 民進黨團 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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