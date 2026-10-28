徐千晴合體邱臣遠走訪竹北 推寵物友善政見打造毛孩幸福城

民眾黨桃園市議員候選人徐千晴昨天赴竹北，與竹北市長候選人邱臣遠合體走訪寵物運動公園、寵物友善餐廳，並舉辦毛孩同樂會。邱臣遠也發表寵物友善政見，主張設置大小犬分區運動專區、推動生命教育及認養，盼打造人與動物共好的城市。

邱臣遠表示，現代家庭樣貌多元，許多竹北年輕夫妻離鄉打拚，先有毛小孩相伴，有了孩子後，毛孩也成為陪伴孩子長大的家庭成員。既然毛孩已是許多竹北家庭的一份子，一座幸福城市也應將牠們納入城市治理。

邱臣遠肯定竹北市公所近年推動「寵物友善空間標章」與「竹北動物方城市」等活動，認為已跨出良好第一步，未來將在此基礎上持續深化。

他提出，將盤點公園綠地條件，設置大小犬分區運動專區並強化周邊清潔，讓毛孩安全奔跑，長輩與孩子也能安心使用公園；同時善用活動中心與圖書館，將生命教育帶進孩子日常，並與在地動保團體合作推廣領養代替購買，讓竹北從「有寵物友善活動」，走向真正成熟的寵物友善城市。

邱臣遠表示，一座城市的文明程度，取決於如何對待弱小與陪伴人們的生命，當竹北對毛小孩展現溫柔與包容，城市生活氛圍也會更溫暖、更有幸福感。他期許與市民一起，「讓毛孩有家、讓家庭安心」，打造人與動物共好的幸福城市。

竹北市長候選人邱臣遠與桃園市議員候選人徐千晴昨合體走訪竹北，邱臣遠也提出寵物友善政見，盼打造人與動物共好的城市。圖／邱臣遠團隊提供