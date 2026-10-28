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首投族幫蔣萬安抽籤遭出征 李四川籲沈伯洋約束側翼：攻擊由他們開始
台北市長蔣萬安昨邀請20歲首投族青年代表協助抽選舉號次，卻因青年受訪表現遭網友批評，民進黨台北市長候選人沈伯洋呼籲停止人身攻擊，國民黨新北市長候選人李四川今表示，沈伯洋應約束自己的側翼，並指「真正的攻擊都是由他們的側翼開始」，強調選舉只是一時的，不應因他人觀點不同就發動攻擊，應回歸政見競爭。
李四川今天上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開路口拜票，接受媒體聯訪時，被問及蔣萬安邀請首投族青年協助抽籤，卻在網路上遭到批評，以及沈伯洋呼籲停止人身攻擊一事。
李四川表示，「沈伯洋可以約束他自己的這些側翼」，並認為真正的攻擊都是從對方側翼開始。他說，不管是年輕人或其他民眾，選舉終究只是一時的，沒有必要透過網路，或以自己的觀點去攻擊別人。
李四川指出，不能因為別人沒有按照特定人士的意思，就認為對方全部都是錯的。他強調，選舉沒有必要這樣抹黑，候選人應該透過政見競爭，尋求市民的認同與支持。
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