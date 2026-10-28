沈伯洋批「扎稻草人」 李四川反擊：別把茶餘飯後的抹黑變日常

台北市長蔣萬安日前救災時拿掃把的姿勢引發議論，國民黨新北市長候選人李四川聲援蔣萬安，質疑民進黨是否又要恢復大罷免，遭民進黨台北市長候選人沈伯洋反批「扎稻草人」。李四川今回應，茶餘飯後應該談些快樂的事情，不該藉機抹黑他人，「不要把茶餘飯後的抹黑變成一種日常」，呼籲回歸正常選舉，以政見爭取市民支持。

李四川今天上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開路口拜票，會前接受媒體聯訪。針對沈伯洋認為網路討論蔣萬安掃地姿勢只是茶餘飯後的話題，並質疑國民黨「扎稻草人」，李四川表示，茶餘飯後應該談一些快樂的事情，而不是抹黑一個人。

李四川說，連拿掃把的姿勢沒有按照特定人士的方式，都可以成為網路攻擊的題材，他認為不應該讓茶餘飯後的抹黑變成日常，否則就會形成與過去大罷免類似的情況，「沒有照他們的意思，就會被攻擊」。

李四川強調，希望選舉能回到正常的方式，讓候選人透過政見競爭，尋求市民認同與支持，而非持續陷入網路攻擊與抹黑。