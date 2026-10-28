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「投3號、挺四川」倒數1個月！李四川板橋首站路口 29區同步拜票
新北市長選舉昨完成號次抽籤，國民黨侯選人李四川抽中3號，今上午7時50分在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開參選以來首次路口拜票，並串聯新北29區議員參選人在各地路口同步向市民請託。面對對手蘇巧慧已啟動車隊掃街，李四川表示，未來將持續安排站路口、車掃及市場掃街，深入29區爭取市民支持。
李四川今天一早會同新北市議員林國春、劉美芳、曾煥嘉、新北市議員候選人鄧凱勛、周韋翰現身板橋街頭，向往來市民拜票，並接受媒體聯訪。媒體詢問，是否特別選在抽出選舉號次的隔天，首次站路口向市民打招呼，李四川表示，新北市29區幅員廣闊，今天各區議員參選人也會在不同路口向市民問候、尋求支持。
李四川指出，未來仍會持續深入地方，不論是站路口、車隊掃街或市場掃街，都會依照各區情況安排，希望透過不同方式與市民接觸，爭取更多支持。
蘇巧慧昨天抽出1號後，隨即展開車掃行程，媒體也詢問李四川後續是否有相關規畫。李四川表示，自己昨天同一時間也在蘆洲湧蓮寺一帶進行市場掃街，未來同樣會安排車掃及市場拜票，依據新北29區不同的情況調整行程。
此外，媒體提及蘇巧慧今天將與前總統蔡英文同台，詢問李四川稍後也將與新北市長侯友宜合體，是否有意拉抬選戰氣勢。
李四川表示，今天適逢觀世音菩薩出家紀念日，自己昨天已前往蘆洲湧蓮寺，今天也會到板橋接雲寺參拜。他強調，自己的選舉有自己的步驟，並不會因為對手的行程改變規畫。
李四川說，他與侯友宜一定會共同打拚，接下侯友宜市政這一棒，繼續為新北市民努力，「讓新北市一天比一天更棒」。
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