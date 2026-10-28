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「投3號、挺四川」倒數1個月！李四川板橋首站路口 29區同步拜票

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影

新北市長選舉昨完成號次抽籤，國民黨侯選人李四川抽中3號，今上午7時50分在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開參選以來首次路口拜票，並串聯新北29區議員參選人在各地路口同步向市民請託。面對對手蘇巧慧已啟動車隊掃街，李四川表示，未來將持續安排站路口、車掃及市場掃街，深入29區爭取市民支持。

2026九合一選舉

李四川今天一早會同新北市議員林國春、劉美芳、曾煥嘉、新北市議員候選人鄧凱勛、周韋翰現身板橋街頭，向往來市民拜票，並接受媒體聯訪。媒體詢問，是否特別選在抽出選舉號次的隔天，首次站路口向市民打招呼，李四川表示，新北市29區幅員廣闊，今天各區議員參選人也會在不同路口向市民問候、尋求支持。

李四川指出，未來仍會持續深入地方，不論是站路口、車隊掃街或市場掃街，都會依照各區情況安排，希望透過不同方式與市民接觸，爭取更多支持。

蘇巧慧昨天抽出1號後，隨即展開車掃行程，媒體也詢問李四川後續是否有相關規畫。李四川表示，自己昨天同一時間也在蘆洲湧蓮寺一帶進行市場掃街，未來同樣會安排車掃及市場拜票，依據新北29區不同的情況調整行程。

此外，媒體提及蘇巧慧今天將與前總統蔡英文同台，詢問李四川稍後也將與新北市長侯友宜合體，是否有意拉抬選戰氣勢。

李四川表示，今天適逢觀世音菩薩出家紀念日，自己昨天已前往蘆洲湧蓮寺，今天也會到板橋接雲寺參拜。他強調，自己的選舉有自己的步驟，並不會因為對手的行程改變規畫。

李四川說，他與侯友宜一定會共同打拚，接下侯友宜市政這一棒，繼續為新北市民努力，「讓新北市一天比一天更棒」。

國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今上午在板橋區民權路與縣民大道二段路口，展開參選以來首次路口拜票，向往來市民爭取支持。記者張策／攝影

李四川 四川 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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