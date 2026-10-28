「選民失憶成洋流養分」李艷秋指沈伯洋呼嚨兩爭議 籲投票前做好「三不」

民進黨台北市長候選人沈伯洋聲勢受到關注，資深媒體人李艷秋在臉書粉專「李艷秋的新聞夜總會」發文，以「選民失憶，是洋流的養分」為題，分析沈伯洋聲勢上漲的原因，並點名大罷免爭議及其父親在中國大陸經商等議題，認為選民不應因為沈伯洋改變造型、展現笑容，就忽略過去的爭議。

一、大罷免搧動對立仇恨，傷痕至今無法平復

李艷秋文中首先點出沈伯洋曾參與大罷免爭議，並認為那段大罷免時期腥風血雨、到處出征的景象，其實就是台北最不順的時候。她指出，沈伯洋曾參與罷免行動，還是整個行動的靈魂人物。期間他與曹興誠召開記者會推動罷免，也曾向總統賴清德報告罷免進度，如今不承認他是發起人，卻說他在協調罷團、黨中央之間，「未盡到應有的角色」。

她質疑，沈伯洋如此「用切割和避重就輕，甚至說謊來掩飾曾經的作為」，難道只要剪個頭髮，把「來來來怎麼樣怎麼樣」換成「台北順起來」就可以當選？並批評其運用大罷免為民進黨掃除障礙，「沒有違法，只是手段骯髒無恥而已。」

二、對兩岸交流的標準不一

其次，李艷秋將矛頭指向沈伯洋對兩岸交流及境外勢力的相關論述。她指出，沈伯洋過去把「所有交流都是統戰」掛在嘴邊，指稱台商、學者、民代都有可能是中共引路人，民眾對空污、疫苗、缺蛋等質疑，則都是「境外金流收買媒體當傳聲筒」，指稱其拋出的「紅帽子」像血滴子，撒出去血流成河。

李艷秋進一步提及沈伯洋父親長期在中國大陸經商，並稱其遭中共制裁後，公司更換名稱繼續經營；而沈伯洋卻指父親不是賺紅錢，而是在幫大陸廠商銷貨。對此，李艷秋猛轟，沈怕洋現在將賺紅錢的詮釋權全歸自己，資匪不是罪加一等？並酸諷：「這麼一位沒有是非、雙標護短的人，在民調中已獲得逾50%台北人的支持，應該篤定能夠當選了。為答謝台北選民支持，希望溫暖的洋流能發給選民沈父大陸公司股票一張，大家一起幫大陸賺錢。」

李艷秋表示，若選民持續忽略上述爭議，沈伯洋的選情將會持續受益，沈也會在這兩件事上「繼續呼嚨」。她最後提出「三不」建議，包括「一不看民調、二不看造勢、三不看政論」，呼籲選民應遠離假訊息，「靜靜的看、默默的聽，台灣選民絕對是有水準的！」