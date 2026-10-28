代蔣萬安抽籤 市長獎女孩遭網軍霸凌

選戰倒數，北市選委會昨號次抽籤，台北市長蔣萬安由首投族公民代表「市長獎女孩」Yakira代抽，事後卻遭綠營側翼霸凌。蔣萬安既氣憤又不捨，並批「粗暴霸凌」，第一時間致電當事人安慰。民進黨候選人沈伯洋說，選戰至今情緒會愈來愈亢奮，但他再次呼籲，任何面貌、人格、講話等都不在討論範圍內，Yakira就是公民代表來幫忙抽號次，其他的隱私也應該被保護。

Yakira昨代替蔣萬安抽中五號，她受訪時表示，投票當天是她的生日，要送出一個生日願望，「希望蔣萬安市長高票連任，台北安可。」並細數她所知道的蔣萬安政績。

不料，事後即傳出Yakira抽籤後，部分綠營支持者、側翼及網軍湧入新聞留言區發動攻擊，嘲笑她說話方式像「演講比賽」、「專業背稿」，甚至嘲諷帶有「北韓既視感」、「中國樣板」、「藍共氛圍感重」等標籤化言論，引發網路霸凌爭議。

蔣萬安第一時間致電慰問Yakira，「妳表現得很棒，妳很勇敢，妳沒做錯任何事情」，盼她不受影響。