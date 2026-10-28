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宜花抽號次 候選人各喊吉祥話

聯合報／ 記者戴永華王思慧／連線報導

宜蘭縣長選舉激戰，昨號次抽籤，民進黨縣長候選人林國漳抽中一號，高喊「一馬當先」；國民黨候選人吳宗憲抽中三號，喊出「縣長選宗憲，宜蘭有靠山」，隨後帶領車隊在市區浩浩蕩蕩掃街。花蓮則是由無黨籍候選人魏嘉賢抽到一號，無黨籍候選人張峻抽到二號，國民黨候選人游淑貞抽到三號。

2026九合一選舉

「抽中三號是天意，更是責任」吳宗憲表示，上任立委後，積極為鄉親服務，對他而言「成為宜蘭鄉親的靠山」不只是一句吉祥口號，更是個性的縮影、對縣民的重要承諾。

林國漳說，幕僚為他準備五個號碼的幸運口號，但他後來緊張都忘記，結果抽中耳熟能詳的一號，象徵一馬當先、一路領先，最後贏得勝利，接下來這周六安排溪北競選總部成立大會造勢，邀請賴清德總統站台，全力拚戰。

花蓮縣選委會昨上午以登記次序依序號次抽籤，「鄉親的事就是花蓮縣政府的事」游淑貞說，要創造百業興盛的花蓮，締造鄉親的幸福。自己會延續立委傅崐萁、縣長徐榛蔚所有的建設社福等，成為縣民最堅實靠山。

魏嘉賢說，希望候選人都能參加政見發表會，激情遲早會過去，回歸到治理部分，一定要讓所有的鄉親知道，候選人要怎麼樣治理未來的花蓮。

張峻表示，不分黨派不分族群，凝聚所有鄉親力量，共同推動城市翻轉，拜託所有好朋友團結出來投票，一起翻轉花蓮。

2026九合一選舉 號次 游淑貞 傅崐萁

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