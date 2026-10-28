蔣萬安棒球外套詢問爆表 開放預訂

首都之戰選舉激烈，台北市長蔣萬安前天競選總部成立，蔣萬安等人的棒球外套詢問度爆表，競辦昨決定開放預訂限量三百件，今中午開放預訂，十一月十六日陸續出貨。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。

出席競總成立的國民黨議員鍾沛君說，台北市長蔣萬安演說講出動人的心聲，台下支持者都非常感動，直言有支持者告訴她「大家還意猶未盡」，甚至昨天台北隊的這個外套一亮相，凌晨十二點還有人傳訊息給她問「這個外套哪裡買？」希望選戰一個月，可以將心意穿在身上「用行動挺萬安。」

國民黨議員柳采葳也說，競總活動結束原本要上車回家，就有支持者把她抓住，「只差沒有把我的外套扒下來」，許多年輕朋友都在臉書私訊說，「希望團購，可以買給在國外的好朋友。」

蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。

沈伯洋昨則推出政策白皮書，揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。

沈伯洋表示，選擇以文庫本作為呈現形式便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作，彩蛋是第六本，回歸以市民為主題精神，設計為「空白本」，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。