諷童子瑋靠洋流 謝國樑：充滿鬥志

基隆市長選情白熱化，昨日候選人號次抽籤出爐。國民黨候選人謝國樑親自到場抽中三號，強調持續以「基隆有愛，因為我們為的是下一代」為核心理念，爭取市民認同；民進黨候選人童子瑋由阿公代為抽中一號，喊出「基隆進步第一選擇」，期許成為照顧市民大小事的「生活市長」。

面對前晚沈伯洋到基隆造勢引發的洋流人潮，謝國樑昨抽完籤後表示，對手的強勁可讓他們充滿鬥志，好好思考未來一個月要採取什麼戰術和選舉策略，他們會非常的努力，也很有信心，未來選戰策略將鎖定基層，啟動大街小巷掃街拜票，主打「實績與能力」，深入向市民說明施政成果與基隆捷運等重大建設規畫，對連任很有信心。

童子瑋昨進行車掃，他說前晚和沈伯洋看到支持人潮眾多，真的很感動，謝謝所有熱情基隆人前晚一起「洋流童行」。他也陸續提通勤改革、公車維新，以及醫療、育兒和青年就業等規畫，就是要把市民的需要，轉化為有具體做法的城市政策，讓他成為照顧基隆大小事的「生活市長」，最後一哩路，大家一起努力一起當選。

另謝國樑競選辦公室昨指控，童子瑋原先答應參加十一月四日的節目辯論，如今態度反覆，質疑只想靠沈伯洋選市長。童子瑋競辦回應，請對方不要抹黑造謠，拿出「童子瑋答應又反悔」的證據，童子瑋早已做好辯論準備，呼籲謝市長準備好面對自己的荒謬市政。