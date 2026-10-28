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正視蔣萬安民調危機 藍營：逆流磨礪真本事

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱鄭媁／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨晚在內湖737夜市掃街拜票，一下車就被熱情支持者包圍，高舉「五號」手勢相挺。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨晚在內湖737夜市掃街拜票，一下車就被熱情支持者包圍，高舉「五號」手勢相挺。記者許正宏／攝影

聯合報最新民調出爐，台北市長蔣萬安支持度微幅落後對手沈伯洋四個百分點。雖在誤差範圍內，蔣萬安競選辦公室表示，廿六日競選總部成立，吹響反攻號角，選戰才剛開始。沈伯洋競辦「解讀為五五波選戰」，仍戒慎恐懼。

2026九合一選舉

「正視危機，才能解決危機。」藍營人士說，上周確實是選情最凶險的一周，儘管內參民調蔣萬安仍領先，但差距有拉近。聯合報民調可當成藍營「凝聚、召喚支持者挺身而出」的反攻號角。

藍營人士說，聯合報民調調查時間是在薔琵颱風侵襲、蔣競總造勢前，在此之前藍軍士氣確實比較低迷，但三子合體，五縣市長挺蔣造勢後已軍心大振。另以這次防颱為例，對手陣營透過網路各種攻擊公務員、霸凌公務員、到處出征，已讓選民驚覺這是一場「雙向扭曲的選戰」，就是「扭曲蔣萬安原來面貌，粉飾沈伯洋真實面貌」。

「蔣萬安是藍營重要品牌。」藍營人士也說，現在不管是在社區、市場、公園、鄰里，支持者危機感有上升，對蔣的支持厚度仍相當扎實。當對手過度霸凌蔣萬安，可明顯感受基層支持者會抱屈，希望爭回公道，更希望好的市政能在蔣萬安帶領下延續，心情非常強烈。

「有逆流其實也不是壞事，是磨礪真本事時候，就是全力以赴。」該人士說，蔣萬安可以趁這次機會告訴支持者，現在局面確實非常凶險，但不必自亂陣腳，因為「蔣萬安就是蔣萬安」。

國民黨黨務人士表示，國民黨絕不輕忽「洋流」帶來的選戰衝擊，但也不必因此妄自菲薄、失去信心；沈伯洋這段時間支持度已接近天花板，反觀蔣萬安的選戰動能才正要全面啟動，危機意識將成為催動基本盤回流的重要力量。民調暫時落後，反而可能成為支持者團結歸隊的轉捩點，國民黨對蔣萬安的施政表現、基層實力及選戰後勢深具信心，選戰才剛開始，真正的勝負還在後頭。

沈競辦：五五波 戒慎恐懼

沈競辦總幹事吳思瑤表示，團隊仍解讀這是場五五波選戰，從趨勢來看，民調從遠遠落後到現在雙方接近，代表沈一直主打正向選舉受到肯定，不會因為贏幾個百分點就鬆懈，仍然戒慎恐懼。至少從大家認為贏得選舉是不可能任務，到現在認為大有可能，會維持基調，希望能夠穩住。

不過，沈伯洋看好度仍落後蔣萬安，吳思瑤說，挑戰者看好度要贏過現任，本來就很困難，可以理解現在民調數字呈現狀況，持續努力，希望能夠帶動高投票意願，會盡全力催票、固票。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 民調

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