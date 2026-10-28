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新北激戰…李四川掃街 5立委扮分身

聯合報／ 記者黃子騰葉德正林媛玲張策／新北報導
國民黨新北市長候選人李四川（右）昨到蘆洲湧蓮寺旁市場掃街。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（右）昨到蘆洲湧蓮寺旁市場掃街。記者葉信菉／攝影

新北市長選舉陷激戰，藍綠各稱領先。昨天號次抽籤後，國民黨新北隊五立委成為候選人李四川分身，雙方分進合擊在板橋和蘆洲掃街衝刺，受到熱烈歡迎；民進黨候選人蘇巧慧則和賴清德總統三度合體，蘇說，她會繼續帶領新北隊卅六名議員候選人全力以赴，一路衝刺贏得勝利。

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李四川昨天行程滿檔，在蘆洲湧蓮寺早市掃街時，攤商及採買民眾爭相與李握手，李參拜時表示，未來擔任市長將推動蘆洲醫院興建，補足溪北地區醫療缺口，並優先推動蘆社大橋，串聯北士科輝達、內科、南軟等AI高科技產業量能至蘆洲、五股，打造「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北。

同一時間，立委洪孟楷、廖先翔、張智倫、林德福、羅明才組成「新北隊」作為李四川分身，到板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢，沿途獲得熱情回應，「凍蒜」聲此起彼落，氣氛熱鬧。許多攤商紛紛送上礦泉水、蔥、蒜等吉祥物，祝福李四川「遇水則發」、高票當選，「凍蒜」聲不絕於耳。

昨天顯應祖師聖誕千秋，李四川到泰山區參加「泰山大拜拜」，在地廟方及鄉親高喊「票投三，挺四川！」頂泰山巖董事長李秋益比出「三號」OK手勢表達力挺，下泰山巖主委李鴻鈞大讚李有中央到地方的豐富歷練，未來擔任新北市長遊刃有餘。

李四川說，未來擔任市長，將接棒侯友宜市長加速推動新泰塭仔圳重劃，帶動泰山有更多產業進駐、創造就業機會；交通建設也將全力推進「五泰輕軌」、「泰板輕軌」，讓鄉親生活更方便。

賴清德總統（右二）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）、民進黨秘書長徐國勇（左一）、頂泰山巖董事長李秋益（右一）前往頂泰山巖參香祈福。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（右二）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）、民進黨秘書長徐國勇（左一）、頂泰山巖董事長李秋益（右一）前往頂泰山巖參香祈福。記者葉信菉／攝影

蘇巧慧也與賴清德總統先後參與泰山大拜拜，針對民眾黨主席黃國昌印製「曠世智能弊案」宣傳單分送市民，她說，每次民調領先，對手就會拿舊案出來炒作，強調「合法的事情不怕調查」，會用政見爭取選民認同。

蘇巧慧另與賴清德總統出席新莊的衛福部台北醫院（部北醫院）「急重症醫療大樓」上梁典禮，預計二○二八年完工啟用，屆時全院急性病床及總床數將分別達四九九床及八七三床。

蘇巧慧感謝立委吳秉叡長期推動才讓六十億元的工程順利啟動，她期盼有機會帶領市府團隊，和中央攜手，不僅提升新北醫療量能，提高醫護人員待遇、升級醫療設備。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 板橋

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