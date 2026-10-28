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北市頭家心聲「盼市長能接軌國際」

聯合報／ 文／林佳彣
許先生48歲建築業。記者杜建重／攝影
許先生48歲建築業。記者杜建重／攝影

「我希望市長可以再更親民一點，多跟市民互動、提出願景規畫和務實的作法，讓市民有更大信心。台北要更有活力，我期盼有個充滿活力的市長，跟上班族一樣，生活、工作都充滿幹勁，解決市政問題也需要這樣。」台北是首都，有代表台灣的國際形象，蔣市長、沈伯洋的形象都滿適合。廣慈社宅附近都在都更，因市民比較信任政府，希望政府可多協力，幫助市民推動都更。

2026九合一選舉

韓小姐34歲服務業。記者杜建重／攝影
韓小姐34歲服務業。記者杜建重／攝影

營養午餐要吃得好

未來的市長要「肯做事」、「願意做事」，因為育有幼兒，我很看重小朋友的福利，例如學校營養午餐要吃得好、健康點、要嚴格把關，畢竟孩子還在成長。

老舊建築物多，我真的看過玻璃直接掉下來，就差幾步。這種都滿危險，所以我不太敢走屋簷下，這市府應可處理。

林先生70歲服務業。記者杜建重／攝影
林先生70歲服務業。記者杜建重／攝影

改善交通減少濫罰

我向市長喊話，北市有不少狹窄巷弄，我不是故意要違規，但巷子那麼小條又畫雙黃線，路邊有人停車，騎車或開車不可能不跨過雙黃線，自己一年起碼被檢舉一、二張罰單，市府「不要那麼硬」。

賴先生45歲地政士。記者杜建重／攝影
賴先生45歲地政士。記者杜建重／攝影

多聽聽老百姓需求

台北交通問題不能說滿不滿意，但確實停車位很難找，停車費愈來愈貴，精華地段每小時八、九十元甚至上百元，讓人停不太下去。而機車停車格愈來愈少，反而畫了許多YouBike車柱，壓縮到汽機車格，因此單車族會搶機車格。北市單車整體規畫沒那麼好，騎人行道或馬路都不是。我希望未來的市長，多走出來看看日常生活的環境，多聽聽老百姓的需要。

2026九合一選舉 台北市長 沈伯洋 蔣萬安

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