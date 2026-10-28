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本報民調／北市藍綠拉鋸 支持度蔣41%、沈45%

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中五號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中五號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報台北市長最新選情民調發現，民進黨沈伯洋目前以四成五支持率，小幅領先國民黨蔣萬安的四成一，雙方的差距在抽樣誤差範圍內；雖然沈伯洋的支持率略占上風，但勝選聲勢卻落後，四成八選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的三成五，選情緊繃。

2026九合一選舉

台北市長選戰六人角逐，除了尋求連任的蔣萬安、沈伯洋，還有郭璽、蕭文乾、唐新民及林志成四位候選人。調查發現，七成九北市選民關心這次市長選情，其中，沈伯洋支持者有九成一關心選情，選舉熱度遠高於蔣萬安支持者的七成七。

蔣政績未完全轉為支持率

從選情的影響因素來看，調查發現，七成九北市選民覺得台北整體生活順，一成三抱怨生活不順，有五成滿意蔣萬安擔任市長的表現，但蔣市長的政績目前並未能完全轉化為支持率，如果明天投票，四成一支持蔣萬安，四成五支持沈伯洋，其他四位參選人支持度合計不到百分之一，一成三未決定選民將成為決定選戰結果的關鍵。

進一步分析發現，蔣萬安獲四成五男性選民支持，和沈伯洋的四成三不相上下；但沈伯洋在女性選民支持度達四成七，領先蔣萬安九個百分點。

民進黨台北市長候選人沈伯洋由「市民主委」代抽中三號，比出手勢高喊「台北靠三（山）沈伯洋」。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋由「市民主委」代抽中三號，比出手勢高喊「台北靠三（山）沈伯洋」。記者曾學仁／攝影

沈較獲40歲以下選民青睞

從年齡差異來看，沈伯洋明顯較獲四十歲以下年輕選民青睞，以五成八支持度超前蔣萬安二十五個百分點；蔣萬安則在四十至五十九歲、六十歲以上選民中，分以四成四支持度領先沈伯洋一到六個百分點。

從政黨傾向來看，綠營支持者有九成一力挺沈伯洋，政黨凝聚力略高於藍營支持者擁蔣的八成六；民眾黨支持者則有七成五力挺蔣萬安，一成六支持沈伯洋；中立選民中，四成挺沈，三成三擁蔣，二成六仍在觀望。

從選票流向來看，上次市長選舉投給蔣萬安的選民中，七成五這次仍會支持蔣，但有一成八轉向沈伯洋；投給陳時中的選民則有九成五支持沈伯洋；至於投給黃珊珊的選民則有五成五挺沈，三成八擁蔣。

從候選人特質及從政表現來比較，調查發現，四成四選民對蔣萬安有好印象，三成六不喜歡，二成無意見；沈伯洋有四成六選民對他有好印象，三成一不喜歡，二成四無意見。

重大政策或個人承諾的信賴感部分，四成認為蔣前後一致較值得信賴，三成九信任沈，二成一無意見。

評價兩位候選人，蔣萬安的優勢是從政表現，沈伯洋以市政願景較獲選民青睞。五成滿意蔣擔任市長的表現，三成七不滿意，一成三無意見；沈伯洋擔任立委的表現獲得三成九北市選民肯定，二成七不滿意，三成四無意見。

沈伯洋有四成四選民認為其提出的市政願景較吸引人，二成八肯定蔣萬安，二成八無意見；四十歲以下年輕選民中，近六成受沈伯洋的市政願景吸引。

看好度方面，四成八選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的三成五，一成六無法判斷；即使是民進黨支持者，也有二成四看好蔣萬安勝選。

這次調查於十月廿日至廿二日及廿五日進行，成功訪問一千一百一十五位設籍台北市的成年民眾，另有二百六十四人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

調查採用台北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍台北市廿歲以上選民之性別、年齡與行政區結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 北市

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