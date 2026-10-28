江啟臣：由韓、侯、盧領導整合 拚勝選

國民黨台中市長候選人江啟臣昨接受ＴＶＢＳ「少康戰情室」專訪指出，「洋流」效應的確鞏固了綠營基本盤，藍營必須警惕，可由「禿子、漢子、燕子」領導整合，在剩下卅天打出氣勢。江也提及台中藍白合作，強調政黨合作不能只是空談，必須用實際的論述與市政願景打動白營支持者。

江啟臣指出，「洋流有一定效果，而且還不錯」，近期各項民調中，綠營支持者表態度顯著提高，藍營則變得沉默、隱性，「洋流」已經炒熱綠的基本盤，反觀藍營還散在各地，甚至六都都沒有聯合造勢；國民黨必須警惕，選戰不能各縣市自己打，必須跨縣市整合，拉抬支持者熱情。

江啟臣認為，剩下卅天必須全力催出支持者，除了黨中央，可以依靠「三子」出手領導和整合，韓國瑜是立院龍頭，侯友宜、盧秀燕是六都首長，各自有號召力，大家都不會有意見，甚至非常歡迎，最重要是讓支持者有危機感，一定要出來投票。他也認為，北市洋流會激起台中選情的熱度。

台中藍白合作，但竹北藍白分裂。江啟臣坦言，剛開始確實擔心受到影響，但觀察迄今影響不大，並不是政黨說要「藍白合」，白營支持者就會自動把票投給他，還是要靠候選人本身的政見、論述與市政願景，說服民眾黨的選民。

台中市長盧秀燕曾喊出「先有六、才有八」，被視為征戰二○二八總統大選的起手式。江啟臣表示，盧沒有和自己談過二○二八的規畫，以盧的國會經驗、台中八年治理成績，若希望進一步貢獻全台，相信很多人支持，尤其在中部地區；國民黨內有相關機制，大家會尊重遊戲規則。

對於綠營拋出「選市長先辭立院副院長」，甚至傳出「江啟臣當選市長，國民黨立院總召傅崐萁擔任副院長」，江啟臣說，這是刻意干擾選情、分化國民黨的假議題，國會正副院長有既定選舉機制，不是現任離開就由特定人士接任。江表態，他會在副院長職務堅守到最後一刻，不因選舉影響現在的工作。

江啟臣重申，許多人把他貼上「台中紅黑派」標籤，但派系競爭是國民黨一黨獨大時代的事，現在以此形容台中的政治生態，已經完全落伍了；在台中是政黨、藍綠競爭，而非派系競爭。