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學者：綠營表態率高 藍白陷沉默螺旋

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

台北市長選戰激烈，本報民調顯示蔣萬安支持度落後沈伯洋四個百分點。學者表示，這次北市選戰，綠營支持者表態率極高，藍白支持者則陷入明顯的「沉默螺旋」現象，蔣萬安必須把握最後一個月強化空陸戰，努力讓藍白軍「歸隊」，同時以政績連結政見，爭取中間選民青睞。

2026九合一選舉

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，北市選戰確實出現沉默螺旋情況，不過，台北市選民結構依舊是藍大於綠，這樣的選民生態很難在短時間內改變；只要蔣萬安把握最後一個月，努力讓藍白支持者歸隊、出門投票，另外再透過政見吸引中間與經濟選民，仍有機會守住勝利。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，這次沈伯洋採取較為創新的選戰手法，一方面先塑造自己正面、陽光的形象及選舉主軸，另外又以「市長你給我聽好」的方式，降低身段聆聽選民對現行市政的疑慮或不滿。另外，針對市政推出「政策島」，以視覺化方式結合年輕人喜愛的手遊風格作政策行銷，這都是沈伯洋能在年輕族群獲得較多支持的原因。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，沈伯洋過去的形象是「衝突、尖銳的」，一般選民並不支持，但到了選舉卻大幅改變形象、人設，從民調結果看，沈伯洋的策略有達到效果。經濟選民最在意具體市政、政策，蔣萬安是現任市長，有實質政績，蔣陣營須更強化、多宣傳政績與政見，爭取經濟選民認同。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，網路社群上出現沈伯洋支持者「霸屏」情況。蔣萬安在競選總部成立時的演說內容催出藍白陣營危機感，讓藍白基本盤開始集結，對蔣陣營也是一劑強心針。接下來辯論也是重頭戲，蔣萬安要以政績連結政見，也要讓選民知道沈伯洋人設不斷在改變。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安

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