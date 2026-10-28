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選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）抽籤後，比出三號手勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）抽籤後，比出三號手勢。記者黃仲裕／攝影

因颱風延期的九合一選舉號次抽籤昨天登場，巧合的是，六都市長候選人中，國民黨新北市李四川、台中市江啟臣、高雄市柯志恩，及民進黨台北市沈伯洋、台南市陳亭妃都抽中三號，國民黨台北市長蔣萬安、民進黨高雄市賴瑞隆則抽中五號，台北、高雄都出現藍綠三號、五號對決態勢。抽籤結束，候選人隨即就戰鬥位置展開廝殺，多個候選人也向對手叫戰，喊話盡快安排辯論。

2026九合一選舉

蔣萬安昨主持市政會議，由廿歲首投族青年代表Yakira代抽中五號，現場高喊「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。沈伯洋則由網路票選的「市民主委」Lydia代抽中三號，競選團隊隨即喊出「台北靠三（山）沈伯洋」。現場藍綠「凍蒜」聲不絕於耳。

Yakira與蔣萬安早在三年前就認識，當年她透過ＩＧ參加「講晚安」活動，幸運獲得蔣萬安親自致電，更在隔周市長獎頒獎典禮上受獎並與蔣相認。當年的高三生如今已是首投族，蔣說，邀請Yakira代表他抽號次，別具意義。

沈伯洋說請市民代抽，是因為他的主委就是市民。Lydia笑說，沈伯洋打了三通電話給她，都沒接到，接到時很驚訝也很興奮，「老公說把幸運都用在這次，但我覺得沈伯洋當選台北市長才是我們的幸運」。

新北市長候選人號次抽籤，藍、綠皆由競選團隊青年代抽。民進黨蘇巧慧抽中一號，競選團隊高喊「二○二六，一定慧贏」；李四川抽中三號，現場馬上響起「票投三、挺四川」，並將數字「三」與「川」的意象結合，希望未來新北市建設及市民安居樂業都能「川流不息」。

桃園市部分，國民黨張善政與民進黨黃世杰抽籤前大方握手，張率先抽出二號表示好事成雙，呼籲繼續挺善良；黃世杰抽出一號，他的公仔玩偶外型是企鵝，支持者喊「鍥而（企鵝）不捨、桃園第一」。

民進黨台中市長候選人<a href='/search/tagging/2/何欣純' rel='何欣純' data-rel='/2/134082' class='tag'><strong>何欣純</strong></a>（中）抽中一號，跟支持者比讚。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純（中）抽中一號，跟支持者比讚。記者黃仲裕／攝影

在台中市，民進黨何欣純抽中一號，國民黨江啟臣三號。何欣純表示，抽中一號象徵樣樣拚第一，全力推動台中首都格局大進擊；她喊話江啟臣，盡快重新協調電視辯論，別用「英文辯論」拖延。江啟臣抽中三號，直言要當市民靠山，現任市長盧秀燕兩次選市長都抽中三號；他對辯論持開放、正面態度。

台南市部分，民進黨候選人陳亭妃抽中三號，同步公布「姐姐市長ＡＩ政見影片」，喊話當陪伴孩子成長的「姐姐市長」，並推出兒童遊戲空間等政見。國民黨候選人謝龍介因車隊掃街，由競選團隊代抽中二號，他再次向對手提出公開辯論邀約，「辯論不是爭鬥，辯論是一種檢驗」，喊話對手不要閃躲。

賴瑞隆昨天先到會場，見柯志恩到場隨即起身迎接、握手，並互道謝謝。籤號出爐，柯志恩用國語喊「搧（三）出奇蹟、高雄大勝利」，賴瑞隆則用台語說「高雄的未來、有（五）你有（五）我」。

抽籤結束，柯賴雙方火藥味濃。柯志恩日前在賴瑞隆本命區前鎮區口出「高雄卅年沒進步，選民卻仍幹譙國民黨，是什麼意思？」遭綠營猛攻，賴質疑柯：「為何妳認為高雄卅年都沒進步，難道不住高雄？心也不在高雄？」認為不該檢討市民；柯則回擊，民進黨選舉只會「操作仇恨」。

2026九合一選舉 何欣純 江啟臣

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