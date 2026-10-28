酸周春米沒小孩 蘇清泉二度致歉：警惕言行

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉日前稱縣長周春米「沒養小孩，可憐」引發爭議，蘇清泉兩度在臉書道歉後，昨天抽選舉號次時再度道歉，表示會深刻反省。周春米昨由副縣長鄞鳳蘭代抽籤，周春米受訪說，縣長候選人對於歧視言論，有必要跟社會鄭重道歉，抽籤之後選舉邁向另個階段，盼能用快樂、希望，順利完成選舉。

蘇清泉本月廿五日在枋寮廟口開講，向縣長周春米說出「縣長沒有養育小孩，可憐（台語）」引發爭議，蘇當晚在臉書道歉稱，用詞上讓對手有不適地方，表示歉意，但仍不忘寫上他的政見，失言風波延燒。

蘇清泉廿六日深夜再次發文道歉，昨天抽籤時，再度鞠躬致歉。蘇清泉說，當天談及屏東少子化與偏鄉教育問題時，他在憂心情急下，使用不適當的言語與舉例。蘇表示，這樣表達確實不妥，這件事也讓他深刻反省，會更警惕言行。

昨天周春米另有公務行程，由鄞鳳蘭陪同「春米青年糰」糰長藍光杰代為抽籤。

藍光杰說，有感周春米縣長四年來對青年的重視，鼓勵青年參與公共事務，創造青年就業機會，特別來代表她抽出選舉號次，希望未來攜手讓屏東亮起來。

周春米昨天出席屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館動土典禮，她受訪時表示，縣長候選人對歧視言論有必要鄭重跟社會道歉，抽籤後選舉就邁向另一個階段，用快樂、有建設與希望來完成選舉。