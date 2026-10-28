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選將就位 彰老人健保補助 成攻防焦點

聯合報／ 記者郭政芬林敬家／連線報導
彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月（左）、魏平政、邱建富分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影
彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月（左）、魏平政、邱建富分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影

彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月、魏平政（右二）、邱建富分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影
彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月、魏平政（右二）、邱建富分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影

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彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月、魏平政、邱建富（左）分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影
彰化縣長選舉候選人號次抽籤昨天登場，陳素月、魏平政、邱建富（左）分別抽中一號、二號、三號。記者林敬家／攝影

距投票只剩一個月，選戰白熱化。國民黨彰化縣長候選人魏平政、無黨籍邱建富抨擊對手、民進黨陳素月，缺席立院老人福利法表決，表面喊支持老人健保補助卻打假球。陳素月說，將就地方財源可負擔下落實。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方喊選情領先，國民黨徐欣瑩反駁動用國家機器司法打壓。

彰化選戰四人競逐，昨抽籤前陳素月、魏平政已入座，邱建富抵達後，先與魏握手，再向陳素月伸手時，陳雙手合十僅拱手致意，邱收手笑著入座。陳素月抽中一號，團隊喊「彰化加速、一馬當先」，邱建富抽中三號，喊「三元及第」；魏平政最後抽中二號，以「好事成雙、幸福加倍」回應，無黨籍陳重嘉未到場，主持人代抽出四號。

近日熱議的老人福利法修法，符合資格的長者將由中央全額補助健保費，陳素月、魏平政與邱建富也有相關福利政見。魏平政昨批陳素月在立院表決時缺席未投票，呼籲陳說明原因，不要表面喊福利口號，卻在立院否決相關政策，邱建富則直指陳在關鍵時刻不見人影，根本是「打假球」。

陳素月回應，相關提案未經委員會討論就直接進入院會二讀並表決，自己反對的是違憲、違法及違反民主程序的作法，未來若擔任縣長，將在行政權限及地方財源可負擔的前提下落實相關政見。

新竹縣長選舉三人登記，昨天選委會舉行號次抽籤，鄭朝方率先抽中一號，隨即高喊「一路向前」，無黨籍朱定瑀抽中三號，高呼「閃閃閃，其他兩位候選人靠邊閃，朱定瑀就是來當縣長的。」最後抽籤的徐欣瑩抽出二號後，則喊出「勝利二號」口號。

鄭朝方說，抽中一號，與上次參選竹北市長相同，象徵一路向前、贏得勝利，「竹北經驗」正加速向其他鄉鎮擴散中；鄭競辦公布內參網路民調，鄭朝方領先徐欣瑩幅度擴大。

徐欣瑩說，她會朝「勝利二號」目標前進；針對鄭競辦公布民調，徐回應，尊重各方民調，也請選民思考「如果贏那麼多，需要動用司法搜索媒體嗎？還要動用國家機器的司法嗎？」大家應該很清楚。

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