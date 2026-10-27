隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

國民黨基隆市長候選人謝國樑競選辦公室今天指控，民進黨市長候選人童子瑋原先答應參加11月4日某節目辯論，如今卻又改變主意拒絕，童子瑋競辦反批抹黑造謠。「匯流新聞網」黃光芹直播節目「中午來開匯」今晚表示，已促成童子瑋和謝國樑都同意在11月10日中午12時進行首個網路直播辯論會。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤說，11月4日的節目辯論，童子瑋先答應又反悔，對於公開辯論的態度為何一變再變，童子瑋應該向市民說明清楚，質疑難道只想靠沈伯洋選市長。

謝若彤說，原本謝國樑競選團隊希望透過這次機會，針對基隆捷運等重大市政議題，讓雙方公開討論各自的政策與主張。尤其基隆捷運攸關城市未來發展，候選人更應該把具體規畫與政策方向說清楚，讓市民有機會比較與判斷，誰才真正有能力帶領基隆繼續向前走。

謝若彤認為，選市長不能只靠其他政治人物的聲量，更重要的是候選人本身能否提出具體政策，並透過公開討論接受市民檢驗。既然有意角逐市長，就應該勇於與其他候選人面對面，把政見說明白，而不是對辯論的態度反覆不定。

童子瑋進步基隆辦公室今天回應，謝國樑陣營從未派人協調辯論時間跟流程，更沒有答應又反悔的問題，請對方不要再抹黑造謠，拿出「童子瑋答應又反悔」的證據。童子瑋早已做好辯論準備，呼籲謝市長準備好面對自己的荒謬市政。

童子瑋表示，這一年來，他持續提出各項生活政見，就是希望替基隆市民解決生活中的大小事。從長輩的安心養老、年輕家庭的育兒支持，到青年就業、通勤交通及公車服務，每一項規畫都來自市民的需求。希望透過這次選戰，團結整座城市，讓大家一起進步、一起前進，共同把基隆打造成一流的城市。

針對藍綠隔空交火，「匯流新聞網」黃光芹直播節目「中午來開匯」今晚表示，已促成童子瑋和謝國樑都同意在11月10日中午12時進行首個網路直播辯論會。

節目「中午來開匯」指出，此次辯論會，由謝國樑市長於10月21日中午參加節目現場直播時主動拋出，童子瑋在第一時間即表態「完全樂意奉陪」，隨後由黃光芹居間聯繫，於今晚敲定辯論時間。至於辯論會進行流程，以及內容等細節，待進一步確認之後，再向外界公布。