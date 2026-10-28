新聞分析／搶游離票 江啟臣拚接棒 何欣純聲勢漲

候選人抽出號次，選舉進入衝刺階段。國民黨台中市長候選人江啟臣在近期多份民調仍居領先，但民進黨候選人何欣純逆勢成長，選情發展備受關注。藍營能否守住台中、綠營能否藉「洋流」逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

二○一○年，胡志強以七十三萬零二百八十四票險勝蘇嘉全，票差約三萬二千票；二○一四年，林佳龍以八十四萬七千二百八十四票擊敗胡志強，領先約二十一萬票；二○一八年，盧秀燕以八十二萬七千九百九十六票擊敗林佳龍，領先約二十萬八千票；二○二二年，盧秀燕再以約二十七萬五千票的差距，勝過蔡其昌，選結果顯示，台中並非藍綠任何一方的鐵票倉，也不是單由藍綠基本盤決定的。

選戰常以基本盤「四四二」概括藍綠及其他選民的分布，也有人以兩至三成形容游離選民，但這些說法只是概括性分析，並非固定比例。候選人形象、中央執政表現、地方施政成績，以及選民對生活環境的感受，都可能影響投票選擇，才是觀察選情不可忽略的因素。

盧秀燕執政八年，交通建設、社會福利、校園環境與公共空間改善，都是國民黨可以訴求的政績。但江啟臣的考驗，在於如何將盧秀燕的支持轉化為自己的選票。必須說明哪些政策將延續、哪些問題需要改善，並正面回應市民對交通、建設進度及公共服務的檢驗。若缺乏清楚的新方向，選民可能認為這場選舉只是換人，市政卻沒有新的想像。

何欣純長期經營地方，在大里、太平等屯區具有深厚的基層實力。然而，立委選舉的高票不等於市長選舉就能勝出，她仍須突破原有支持區域，進一步擴大競爭力。民進黨近期帶起的「洋流」話題，為綠營選戰注入新的動能，但聲量不等於選票，何欣純若要將這股聲勢轉化為實際支持，就須提出具體的市政主張，讓年輕選民與游離選民看見她的治理願景，而不僅是政黨動員的熱度。

這場選戰的關鍵，不只在於藍綠基本盤能否穩住，更在於如何取得年輕族群、游離選民的青睞。