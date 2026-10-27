北市長選舉最新網媒民調 蔣萬安領先沈伯洋7.5個百分點 破5成看好當選

年底選戰倒數32天，台北市長選戰持續升溫，「ETtoday民調雲」今天公布最新民調，支持度面向，爭取連任的市長蔣萬安有48.6%民眾支持；對手民進黨候選人沈伯洋獲41.1％民眾支持，這分民調，蔣萬安領先7.5個百分點。

喜好度面向，蔣萬安喜好度44.3%，討厭度為32.9%；沈伯洋的喜好度為41.3%，討厭度為41.9%。

「ETtoday民調雲」針對設籍台北市12個行政區、年滿20歲的民眾進行「台北市長選情調查」，調查時間為10月21至25日，共回收1462份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.56%。

根據這分民調調查結果，如果明天投票，蔣萬安的支持度為48.6%；沈伯洋為41.1%，雙方差距7.5個百分點，蔣萬安領先；其他候選人，蕭文乾的支持度為0.2%，郭璽、林志成及唐新民均為0.1%，另外，仍有近一成民眾，尚未表態。

至於當選看好度，51.3%的受訪民眾，看好蔣萬安當選；40.9%看好沈伯洋，雙方相差10.4個百分點；其他候選人，郭璽當選看好度為0.3%，蕭文乾0.1%，唐新民0.0%。有5.3%的民眾表示「不知道／沒意見」，2.1%表示「都不看好」。