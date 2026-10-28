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嘉市長抽籤同台握手 張啓楷再邀辯論…王美惠淡回尊重

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡陳雅玲／連線報導
嘉義市長選舉抽籤前，藍白共推候選人張啓楷（前左）與民進黨候選人王美惠（前右）雙手相握，成為現場焦點。記者李宗祐／攝影
嘉義市長選舉抽籤前，藍白共推候選人張啓楷（前左）與民進黨候選人王美惠（前右）雙手相握，成為現場焦點。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選舉號次抽籤火藥味十足，藍白共推的張啓楷抽中三號，民進黨王美惠抽中四號。張啓楷抽籤前當面要求辯論，王美惠未正面回應，僅表示尊重對方。嘉義縣長選舉，無黨籍吳品叡抽中一號，喊出「為嘉義勇敢一次」；民進黨蔡易餘抽中二號，以「雙菜一魚」諧音梗催票。

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張啓楷由民眾黨主席黃國昌陪同到場，王美惠則由莊國輝、黃俊森等人陪同。抽籤前，雙方支持者已在選委會外聚集，高舉旗幟、高喊口號，警方部署警力將兩方隔開，避免推擠或口角。

張啓楷抽中三號後，助選團高喊「出發幸福到嘉」；王美惠抽中四號，喊出「事事如意」。王美惠表示，號次不必太在意，重要的是為民服務，對張啓楷提出辯論要求，仍僅表示尊重對方。

嘉義市長選舉另外三人抽籤結果為一號無黨籍王義成、二號無黨籍陳愷璜、五號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

嘉義縣長選舉，無黨籍吳品叡找來三太子助陣，抽中一號，喊出「為嘉義勇敢一次」，並將持續走訪各鄉鎮。民進黨蔡易餘抽中二號，拉開卷軸請選民支持「雙菜一魚」，笑說「台灣人就是離不開諧音梗」，並表示選戰進入最後一個月衝刺，將帶領團隊全力拚勝選。

雲林縣長選舉，國民黨張嘉郡抽中二號，喊出「雲林更好、勝利在握」；民進黨劉建國抽中三號，以「三海轉型、雲林動起來」為口號。兩人抽籤前握手致意，均表示將正向選舉、爭取選民認同。律師吳炳輝未到場，由選委會委員杜明山代抽中一號；牙醫林佳瑜抽中四號。

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