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高雄最惡空品怎解？環團喊話柯、賴30號辯論談制霾

聯合報／ 記者李柏澔張議晨徐白櫻／連線報導
選戰進入最後一個月衝刺，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（右二）等民團代表昨天呼籲藍、綠高雄市長候選人柯志恩及賴瑞隆在辯論會上必須提出制霾政見。記者潘俊宏／攝影
選戰進入最後一個月衝刺，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（右二）等民團代表昨天呼籲藍、綠高雄市長候選人柯志恩及賴瑞隆在辯論會上必須提出制霾政見。記者潘俊宏／攝影

環團、民團昨於立法院共同舉辦記者會，指高雄市包辦了PM二點五、PM一○、臭氧、二氧化硫等五種汙染物最惡空品，呼籲國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆在政見辯論中提出制霾政見。柯志恩競辦表示，已提出三項空汙政見，乾淨空氣不該成為高雄人的奢求；賴瑞隆則說，未來持續推動增氣減煤，並督促高汙染產業改善製程及設備。

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南部反空汙大聯盟代表洪輝祥表示，幾十年來，高雄沒有改變悲情城市的命運，高汙染的中鋼有四成是外銷，甚至便宜賣給中國大陸，中鋼每生產一公噸的鋼，要製造六十二公斤的廢棄物與一點四公斤的空汙給高雄人，用貿易紅利殘害高雄人的健康。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明指出，十月卅日要舉辦高雄市長候選人的電視辯論會，嚴正呼籲柯志恩、賴瑞隆不要只談經濟，要求把反空汙、救人民的政見拿出來。

環境部大氣環境司表示，正依據空氣汙染防制法規定研擬空汙防制方案，過去五年高雄市大氣中二氧化硫濃度已減少百分之四十二，PM二點五、二氧化氮與一氧化碳改善幅度均約為百分之十六，臭氧改善幅度較少，列入後續改善重點。

柯志恩競辦回應，提出三大空汙政見，從能源、產業與健康三大面向著手，主張「燃煤除役不復活、舊燃氣不延役」、推動石化產業安置轉型及擴大肺癌篩檢、建立高雄空汙健康資料庫等。

賴瑞隆則說，他曾提出空汙防制法修正案，督促國營事業投入改善空汙設備，高雄近年採源頭管制與科技監控雙軌策略，未來將持續推動增氣減煤、強化汙染源管理與監測資訊公開。

高市府環保局表示，高雄市針對空氣汙染推動多項空汙管制，包括加速汽電共生業者減煤、訂定鋼鐵業及電力設施加嚴排放標準、劃設十四處空氣品質維護區，並導入逾七十組AI智慧監控系統及卅四套車牌辨識系統，強化汙染熱區監控與科技執法，近十年各汙染物濃度均呈改善趨勢。

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