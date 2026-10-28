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吳俊立涉農路案更裁「免羈押」 掀台東縣長選戰攻防

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣長選舉昨天抽號次，陳瑩（左）與吳秀華（右） 在抽籤會場微笑握手、和氣融融，一分開後立即激烈攻防、互不相讓。記者尤聰光／攝影
台東縣長選舉昨天抽號次，陳瑩（左）與吳秀華（右） 在抽籤會場微笑握手、和氣融融，一分開後立即激烈攻防、互不相讓。記者尤聰光／攝影

檢調二度聲押台東縣前縣長吳俊立未成，但保證金提高至七百萬元。縣長選舉昨抽號次，吳俊立案情進展成攻防焦點。吳的胞妹、國民黨台東縣長候選人吳秀華痛批選前政治操作及司法迫害。民進黨對手陳瑩強調，身體有無問題醫生會有專業判斷，吳家是否拿納稅錢為自家投資標的開闢超級寬農路，就讓證據說話。

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縣府農業處被控為吳俊立家族投資的東映渡假村拓寬聯外農路，檢調懷疑縣府涉及圖利，七月展開偵辦，收押農業處前處長許家豪、承辦科長蔡明翰，以及同時具有吳秀華助理、吳俊立秘書、東映渡假村員工身分的邱嘉平。

本月廿日，檢調在豐年機場拘提吳俊立到案，東檢複訊後，依圖利罪聲押吳俊立，但法院認無羈押必要，以五百萬元交保，檢方抗告成功，由二審撤銷發回更裁。

台東地院原定廿六日召開羈押庭，吳俊立在高雄榮總就醫，因請假未獲檢方接受，隨即被拘提帶回台東，吳的律師痛斥檢方拘提不合法，一度聲請提審，後又撤回聲請。

前天深夜法院照常開羈押庭，法官考量吳俊立手機被扣，且他廿八日因心臟相關疾患需住院，隨意移動以湮滅潛在物證的可能性已下降，無羈押之必要，昨天凌晨三時許改裁以七百萬元交保。

昨天為縣長選舉號次抽籤，吳秀華與陳瑩先禮後兵，兩人在抽籤會場握手致意，到了場外則展開激烈交鋒。

吳秀華質問檢方，「這樣的程序合不合常理？合不合程序正義？有沒有罔顧病人的人權？」她很心疼哥哥的身體狀況，選前卅天發動司法調查，是一場赤裸裸的政治操作與司法迫害，這次選舉她不畏強權、不畏迫害，一定會穩穩把選戰打完，守住台東藍天、贏得勝利。

陳瑩在競選總幹事劉櫂豪陪同下抽籤，陳瑩指出，吳家有沒有拿納稅錢去拓寬農路直通自家投資標的，她尊重司法調查，也相信檢察官是對案情有相當把握才去拘提，至於身體問題，她相信榮總的專業。

陳瑩說，她沒有家族事業包袱，可確保政府資源運用符合公共利益，絕不讓縣政成為服務特定家族或財團的工具，當選後一定自己承擔責任、主導縣政，絕不成為任何人的傀儡。

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