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柯志恩受訪撕去「80」標籤 強調高雄不允許有霸凌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左一）與民眾黨主席黃國昌（右一）及議員候選人林于凱（左二）一起上節目談教育及霸凌。圖／取自節目直播畫面
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左一）與民眾黨主席黃國昌（右一）及議員候選人林于凱（左二）一起上節目談教育及霸凌。圖／取自節目直播畫面

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚與民眾黨主席黃國昌一起上節目受訪，兩人無法接受80（霸凌）跟高雄無法脫鉤，柯志恩更象徵性撕去標籤，強調高雄絕對不允許有霸凌存在。黃國昌另質疑，民進黨市長候選人賴瑞隆從未在立院關心過霸凌議題，欠缺保護孩童的基本觀念。

2026九合一選舉

柯志恩、黃國昌及民眾黨高雄市議員候選人林于凱今晚一起參與直播節目「來接你下班」訪問，三人搭著節目專車在高雄大街小巷移動，暢談個人參選動機、校事會議及霸凌等議題。

黃國昌說，他有三個小孩，妻子花很多時間在學校當志工，常目睹老師被體制霸凌，但真正嚴重、無法處理的問題是「生對師」霸凌，他手上法扶案件多半來自妻子轉介。

柯志恩也認同，並坦言很多管教沒有手冊可依循，教學環境對老師非常不友善。

談完校事會議，節目主持人準備一塊80（霸凌）手板，不解這兩個數字為何在搜尋引擎上常跟高雄掛勾，明明柯志恩是教育專業出身，高雄卻無法跟霸凌兩字脫鉤。

黃國昌表示，柯志恩在立法院問政是專業理性溫和，不好意思對這個數字有所批評，當霸凌在社會上如此嚴重，賴瑞隆身為一個公職立委卻從來沒有在立法院關心過這件事，更荒謬的是，找來曾有虐童紀錄的園長擔任幼教後援會長，「哈囉！你完全沒有任何保護孩童的基本觀念嗎？」

柯志恩在旁補充說，她的對手不只找這樣的幼教後援會長，還邀請曾發生霸凌爭議的勞動部前部長許銘春擔任勞工後援會榮譽總會長。

柯志恩 霸凌 標籤 2026九合一選舉 高雄市選舉 黃國昌 賴瑞隆

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