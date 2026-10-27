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張善政青年後援會成立 提三大青年政策、逾400人擠爆會場

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長候選人張善政「青年後援會」27日晚間於中壢綠光花園會館成立。記者江婉儀／攝影
桃園市長候選人張善政「青年後援會」27日晚間於中壢綠光花園會館成立。記者江婉儀／攝影

桃園市長候選人張善政青年後援會」27日晚間於中壢綠光花園會館成立，現場湧入超過400名青年熱烈參與，包含青商會、青工會、同濟會及扶青社等各大青年團體皆到場授戰旗，展現年輕世代對張善政的高度力挺，現場氣氛熱烈、當選聲不斷。

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今天活動中，有一名來自大園區的青年特地表達支持。張善政說，大園過去向來是選戰中的「艱困選區」，看到年輕人站出來支持他，讓他深感振奮。他呼籲青年朋友發揮在家庭中的核心影響力，以「螞蟻搬象」的精神去說服親友，只要年輕人願意當後盾，艱困選區一樣能打贏勝仗。

針對青年最關切的痛點，張善政致詞時端出完整的政策牛肉，涵蓋「居住正義」、「青年創業」與「安居育兒」三大面向在居住正義上，相較於中央縮減社宅目標，桃園堅持穩健步伐，預計2030年將累計完工超過1萬戶社宅。

更重要的是，市府首創結合大眾運輸導向（TOD）的「可負擔住宅」，透過容積獎勵取得房屋，以低於市價的價格出售，目標在2040年達到萬戶，讓年輕人不再只能租屋，而是真正在桃園買得起房，共享城市發展成果。

在青年創業方面，張善政強調「投資取代補助」。今年9月市府已促成16家創投機構組成「桃園創投聯盟」，並成功引進全球最大加速器 Plug and Play。該機構不僅進駐虎頭山創新園區，更看好台灣硬體與AI產業，未來預計帶來更多資金投資新創，與市府的「桃青基金」共同培植桃園青年，開闢直通美國矽谷的國際舞台。

此外，為減輕年輕家庭負擔，張善政也細數各項生活政策，包含公托據點翻倍、擴大「好孕專車」配偶使用範圍，並推動加碼準公共托育補助。針對年輕人最常使用的交通工具，更率全國之先加碼機車駕訓班補助，最高可達2,600元，全面守護青年交通安全。張善政強調，「卓越的市政就是國政的基礎」，未來市府會持續全方位為年輕人開路，讓桃園成為全台最適合青年成家立業的城市。

桃園市長候選人張善政「青年後援會」27日晚間於中壢綠光花園會館成立。記者江婉儀／攝影
桃園市長候選人張善政「青年後援會」27日晚間於中壢綠光花園會館成立。記者江婉儀／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 後援 青年 中壢

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