柯文哲桃園輔選：爸媽的話只聽六成，為何賴清德的話要照單全收？

「爸爸媽媽的話只聽六成，為什麼賴清德的話要照單全收？」民眾黨前主席柯文哲今天到桃園幫黨籍市議員候選人周曉芸輔選，強調要接受這個世界有不一樣的想法聲音，不能因為意見不同就說人家是雜質或中共同路人，甚至把人家抓去關。

柯文哲今天下午都在桃園龜山輔選，除了掃街，晚間也在街頭宣講，吸引不少民眾搬板凳聆聽；對於民眾要求合影，柯文哲來者不拒，甚至幫忙簽名。

柯文哲致詞時表示，小孩子聽爸爸媽媽的話可能只聽6成，聽7成就很厲害了，如果聽到8成，那就是孝子了。不過，爸爸媽媽講的話可能只聽6成，為什麼賴清德講的話要照單全收？

話鋒一轉，柯文哲提到共融社會理想，強調不能因為意見不一樣就說別人是雜質或中共同路人，甚至把人抓去關，「是雜質還是合金，只是一念之間」，例如鐵加鉻、加鎳、加錳後成為不鏽鋼，所以有一點雜質，調得剛剛好，就是合金。

柯文哲強調，要接受這個世界上有不一樣的想法，這也是台灣民眾黨「共融社會，國家治理」政治主張。如果意見不一樣，要想辦法把它融入這個社會，這也是他強調的共容、共融、共榮。

另外，柯文哲也提到近來司法標準。他表示，司法的社會信任度破滅，最大的問題是雙標。民主自由的先決條件是大家可以公平競爭，每個政黨公平競爭，大家一定會往好的方向去競爭，國家就越來越好，如果有一天司法不公平，變成政治打壓的工具，民主自由的競爭的功能就喪失了，所以政治就會變壞；他強調「公平的司法、公平正義的司法，是民主自由的基礎」。