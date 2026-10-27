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人潮擠爆！蔣萬安競總成立後首場掃夜市 支持者超熱情宛如「大進場」

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影／蔣萬安內湖737掃街 支持者熱情送上蒜苗祝「凍蒜」

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影

選前倒數32天，台北市長蔣萬安今天晚上在內湖737夜市掃街，支持者熱情與他擊掌、合影，店家更是播放他的競選歌曲，送上蒜苗祝福「凍蒜」，場面相當熱鬧。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安今天晚上在選區立委、市議員候選人的陪伴下，在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞正在做選民服務，他特別上前致意，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。

台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞（右）正在做選民服務，他特別上前致意。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞（右）正在做選民服務，他特別上前致意。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。記者許正宏／攝影

選前倒數32天，台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，與用餐民眾握手致意。記者許正宏／攝影
選前倒數32天，台北市長蔣萬安（中）今天晚上在內湖737夜市掃街拜票，與用餐民眾握手致意。記者許正宏／攝影

蔣萬安 內湖 議員 2026九合一選舉 台北市選舉 陳宥丞 夜市 拜票

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