台中藍白合示範區 江啟臣：政黨合作不是用說的就有票

國民黨台中市長候選人江啟臣接受TVBS「少康戰情室」專訪，談到台中作為「藍白合」示範區，會否受到竹北藍白分裂影響，他認為目前看起來並未受到影響，但藍白合並不是用說的就能得到選票，最重要的是候選人本身能否得到選民認同，應該用論述和願景說服白營的支持者。

聯合報政治中心召集人唐筱恬問，台中是超級搖擺州，也是藍白合示範區，江怎麼看竹北分裂後白營在台中的選情動向？江啟臣表示，台中的確是藍白合示範區，從2022、2024到今年市長選舉，基本維持藍白合的大框架，竹北分裂後，一開始他蠻擔心台中受到影響，目前觀察下來影響不大。

江啟臣指出，即使如此，並不是政黨講好藍白合，候選人就一定拿得到票，白營支持者的部分主張，和藍營本來就不完全相同，甚至會跨出市政議題，他前兩天參加一場和白營支持者的座談會，就被問到對反廢核公投案的態度；因此重要的是候選人本身，能不能得到這些選民認同。

江啟臣表示，今年民眾黨創黨主席柯文哲舉辦台中市政論壇，邀請自己到場說明市政願景和政見，講完後柯當場表態支持，這就是經過充分的溝通論述後得到的認可；這種認可不只是感覺，而是有憑有據、可以說服其他人支持，真正的政黨合作也不該是空心的，要有一些內涵支撐。

TVBS採訪中心副理樊啓明問，江最近找民眾黨前立委蔡壁如擔任顧問，但蔡已經和白營漸行漸遠，這個人事安排的用意為何？江啟臣解釋，很多人會從藍白合角度看這件事，不過選市長本來就是廣納各方人馬，願意支持、認同理念的人，都可以找來幫忙，這部分他相當開放。

江啟臣指出，蔡壁如擔任過立委，也經營過海線、和民進黨立委蔡其昌競選，票數不錯，才差7000多票；這次蔡表態願意幫忙，也希望能繼續經營，雙方很多理念相同，就請她擔任政策總顧問，並不完全是因為藍白合。

不只蔡壁如，民進黨創黨元老林豐喜也表態挺江。江啟臣說，林跟自己都是海龍蛙兵退伍，擁有許多共同感情與記憶；很多人覺得誰支持誰只因為政黨因素，但他認為林的支持是超越黨派的。林豐喜因為這件事情被民進黨開除黨籍，江坦言，「對他很不好意思」。