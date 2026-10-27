盼撕下紅黑派標籤 江啟臣：用派系形容台中政治生態完全落伍了

國民黨台中市長候選人江啟臣接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及他過去常被認為是台中地方派系「紅派」少主，江直言，若現在還用派系來形容台中的政治生態，已經完全落伍了，那是國民黨一黨獨大時代的狀況，現在已經不是派系競爭，而是政黨競爭。

TVBS採訪中心副理樊啓明表示，綠營一直以來對江有一些攻擊，稱他陸戰靠的是舊台中縣的傳統派系紅黑派，加上現任市長盧秀燕在原市區的既有勢力，質疑江啟臣只是傳統政治派系的代理人，他會如何回應？

江啟臣感嘆，紅派黑派的帽子從他第一次選立委扣到現在，他反而覺得，現在還這樣形容台中市的政治生態，已經完全落伍，沒有跟上時代腳步；紅黑派是國民黨一黨獨大時代形成的，現在還是國民黨獨大嗎？早就變成藍綠對決或政黨競爭了。

江啟臣指出，過去紅派黑派是不相往來的，但現在完全不一樣，為了共同和民進黨競爭，地方派系早就拋下過去的芥蒂，從派系競爭變成政黨競爭；一代一代的新政治人物登上舞台，他們也不知道什麼是紅黑，不要說別人，他自己第一次選舉被說是紅派，就一頭霧水，「我也沒有穿紅衣服啊」。

江啟臣強調，從第一次選舉時，有媒體問他類似問題，他就斬釘截鐵地回答，現在台中絕對是政黨競爭，已經不是「紅黑競爭」，而是「藍綠競爭」。